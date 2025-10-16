Der Mann erlitt Verletzungen. Kapo AG

Ein unbekannter Lieferwagenfahrer hat in Lupfig einen Sicherheitsmitarbeiter angefahren, nachdem er ein Haltezeichen missachtet hatte. Der Mann erlitt Verletzungen – der Lenker machte sich aus dem Staub.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein unbekannter Lieferwagenfahrer missachtete am 8. Oktober auf einer Baustelle in Lupfig das Haltezeichen eines Verkehrsdienstes.

Der Anhänger des Fahrzeugs streifte dabei einen 47-jährigen Sicherheitsarbeiter und warf ihn zu Boden.

Der Mann wurde verletzt ins Spital gebracht; der Unfallfahrer fuhr weiter und wird nun von der Kantonspolizei gesucht. Mehr anzeigen

In Lupfig (AG) ist es am Mittwochnachmittag, 8. Oktober 2025, zu einem Unfall auf einer Strassenbaustelle gekommen. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, missachtete ein unbekannter Lieferwagenfahrer das Haltezeichen eines Sicherheitsmitarbeiters und verletzte diesen beim Vorbeifahren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Kreisverkehr an der Bahnhofstrasse. Wegen Markierungsarbeiten war der Bereich teilweise gesperrt, der Verkehr wurde von einem Sicherheitsdienst geregelt. Ein weisser Pick-up mit Leuchtbalken und Anhänger näherte sich von Birrfeld her – der Lenker wurde von einem Mitarbeiter zum Anhalten aufgefordert.

Doch anstatt zu bremsen, soll der Fahrer laut Polizei auf seiner Weiterfahrt bestanden und trotz Zurufen Gas gegeben haben. Dabei erfasste der Anhänger den 47-jährigen Sicherheitsmann und warf ihn zu Boden. Der Fahrer fuhr danach davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Eine Ambulanz brachte den Mann mit Schürfungen, Prellungen und einer Kopfverletzung ins Spital. Laut Polizei ist der Verursacher bislang unbekannt. Die Mobile Polizei Schafisheim bittet um Hinweise unter 062 886 88 88 oder per E-Mail an mobilepolizei@kapo.ag.ch.