Sils im Engadin Lieferwagen landet nach Kollision im Inn

Dominik Müller

13.11.2025

Der Lieferwagen-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.
Der Lieferwagen-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.
Kapo Graubünden

In Sils im Engadin hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei landete ein Lieferwagen im Inn. Verletzt wurde niemand.

Dominik Müller

13.11.2025, 14:10

13.11.2025, 14:26

Ein 25-jähriger Lenker fuhr am Donnerstag kurz vor 9 Uhr mit einem Lieferwagen von Silvaplana in Richtung Sils im Engadin. Auf der geraden Strecke bei der Örtlichkeit Sela geriet sein Fahrzeug links gegen die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Durch den Aufprall kam der Lieferwagen demnach ins Schleudern, überfuhr die linke Fahrbahn und stürzte über die Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern im Inn zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Durch die Feuerwehr wurden zwei Ölsperren im Gewässer erstellt. Ein Abschleppunternehmen barg das total beschädigte Fahrzeug. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den Unfallhergang.

