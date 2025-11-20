Die Kantonspolizei Bern ist am Donnerstag wegen eines tödlichen Unfalls ausgerückt. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstagmorgen hat sich in Villeret BE ein Selbstunfall eines Lieferwagens ereignet. Der Beifahrer des Fahrzeugs verstarb noch auf der Unfallstelle. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Redaktion blue News Dominik Müller

Die Kantonspolizei Bern ist am Donnerstag, kurz nach 7.50 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Passtrasse am Mont-Crosin in Villeret informiert worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte fanden demnach vor Ort in einem auf der Seite liegenden Lieferwagen eine schwer verletzte Person vor. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen verstarb der schwer verletzte Beifahrer noch am Unfallort.

Beim Verunfallten handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 64-jährigen Portugiesen, wohnhaft im Kanton Bern. Der Lenker des Lieferwagens wurde beim Unfall leicht verletzt. Er wurde von einem Ambulanzteam erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht.

Fahrzeug kommt von Strasse ab

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lieferwagen zuvor von Saint-Imier in Richtung Tramelan. Aus noch zu klärenden Gründen kam das Fahrzeug auf der Passstrasse im Bereich des Sergent-Waldes von der Strasse ab, kollidierte mit der Böschung auf der linken Seite der Fahrbahn und kippte danach auf die Seite.

Die Route du Mont-Crosin wurde im Unfallbereich für mehrere Stunden komplett gesperrt. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland wurden Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.