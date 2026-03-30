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Kuriose Polizeieinsätze in Winterthur Lieferwagen streift Lamborghini – und Mann springt aus Angst von Balkon

Dominik Müller

30.3.2026

Ein Lamborghini Revuelto kostet mehr als eine halbe Million Franken.
Ein Lamborghini Revuelto kostet mehr als eine halbe Million Franken.
Symbolbild: Imago

Ein beschädigter Lamborghini und ein vom Balkon springender Anwohner: In Winterthur hielten mehrere Vorfälle am Wochenende die Polizei auf Trab.

Redaktion blue News

30.03.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Winterthur kam es am Samstag zu einem Unfall, als ein Lieferwagenfahrer beim Wenden einen parkierten Lamborghini beschädigte.
  • Ebenfalls am Samstag flüchtete ein Mann in Oberwinterthur aus Angst vor zwei unbekannten Personen über seinen Balkon auf die Terrasse der Nachbarin.
Mehr anzeigen

Die Stadtpolizei Winterthur musste am Wochenende mehrmals ausrücken. In einem Fall den Beamten am Samstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Anhängerzug und einem korrekt parkierten Lamborghini 744 Revuelto im Stadtkreis Töss gemeldet.

Am Ursprung stand ein missglücktes Wendemanöver: Der Lenker eines Lieferwagens schätzte gemäss Polizeimeldung die Situation falsch ein und streifte dem hinteren Teil seines Anhängers den parkierten Sportwagen. Es kam zu Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Flucht über den Balkon

In Oberwinterthur, ebenfalls am Samstagnachmittag, meldete zudem eine Frau, dass ihr Nachbar auf ihrer Terrasse steht und um Hilfe bittet, da fremde Personen vor seiner Haustüre stehen. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass zuvor offenbar zwei unbekannte Männer vor der Türe des Hilfesuchenden standen und Einlass begehrten.

Da er sich fürchtete, sprang er von seinem Balkon im ersten Stock auf die Terrasse seiner Nachbarin im Parterre und bat diese um Hilfe. Gegenüber der Polizei wollte er aber keine weiteren Angaben zu den Personen und zum Vorfall machen.

Die Männer waren beim Eintreffen der Patrouille nicht mehr vor Ort. Da er ohne Hausschlüssel von seinem Balkon sprang, musste er an einen Schlüsseldienst verwiesen werden.

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