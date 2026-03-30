Die Stadtpolizei Winterthur musste am Wochenende mehrmals ausrücken. In einem Fall den Beamten am Samstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Anhängerzug und einem korrekt parkierten Lamborghini 744 Revuelto im Stadtkreis Töss gemeldet.
Am Ursprung stand ein missglücktes Wendemanöver: Der Lenker eines Lieferwagens schätzte gemäss Polizeimeldung die Situation falsch ein und streifte dem hinteren Teil seines Anhängers den parkierten Sportwagen. Es kam zu Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.
Flucht über den Balkon
In Oberwinterthur, ebenfalls am Samstagnachmittag, meldete zudem eine Frau, dass ihr Nachbar auf ihrer Terrasse steht und um Hilfe bittet, da fremde Personen vor seiner Haustüre stehen. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass zuvor offenbar zwei unbekannte Männer vor der Türe des Hilfesuchenden standen und Einlass begehrten.
Da er sich fürchtete, sprang er von seinem Balkon im ersten Stock auf die Terrasse seiner Nachbarin im Parterre und bat diese um Hilfe. Gegenüber der Polizei wollte er aber keine weiteren Angaben zu den Personen und zum Vorfall machen.
Die Männer waren beim Eintreffen der Patrouille nicht mehr vor Ort. Da er ohne Hausschlüssel von seinem Balkon sprang, musste er an einen Schlüsseldienst verwiesen werden.