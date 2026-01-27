  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hornussen AG Lieferwagen verliert Rohre auf A3 – dann kommt es zu zwei Unfällen

Dominik Müller

27.1.2026

Aufgrund der verlorenen Rohre kam es unter anderem zu einer Kollision.
Aufgrund der verlorenen Rohre kam es unter anderem zu einer Kollision.
Kantonspolizei Aargau

Am frühen Montagabend verlor ein Lieferwagen seine Ladung auf der Autobahn, worauf es zu zwei Folgeunfällen kam. Dabei verletzte sich eine Person leicht.

Dominik Müller

27.01.2026, 11:25

Am Montag fuhr ein 37-jähriger Schweizer gegen 18 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der A3 von Brugg AG herkommend in Richtung Frick. Auf Höhe Hornussen lösten sich die geladenen Rohre, die zuvor mit Spanngurten befestigt wurden, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Die Ladung geriet demnach auf die Strasse. Ein Autofahrer kollidierte mit den Rohren auf der Strasse und begab sich in der Folge auf den Pannenstreifen. Nach kurzer Zeit nahte ein weiterer Autofahrer heran, der umgehend eine Vollbremsung einleitete, worauf ein nachfolgendes Fahrzeug mit dem Heck des Vordermannes kollidierte.

Bei der zweiten Kollision verletzte sich der Beifahrer des hinteren Unfallfahrzeuges laut Mitteilung leicht und begab sich in Spitalpflege. Die weiteren beteiligten Personen kamen mit dem Schrecken davon.

An sämtlichen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte auf dem Normalstreifen weiterhin passieren, sodass eine Strassensperrung nicht notwendig war.

Der Chauffeur wurde durch die Polizei befragt und an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

Meistgelesen

«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
Morettis beschuldigen Koch – dieser wehrt sich +++ Schaum löste sich nur Tage vor Inferno von der Decke
Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli
Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM
Telefonbetrüger wechseln jetzt ihre Taktik – Polizei warnt