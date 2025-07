Die Limmat führt in Zürich derzeit sehr viel Wasser. ZVG

Trotz Sommerferien und langem Wochenende warnen die Behörden vor Ausflügen auf Limmat und Aare. Die Flüsse führen viel Wasser – Böötlen und Baden sind derzeit gefährlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadt Zürich warnt vor dem Befahren der Limmat mit Schlauchbooten – der Abfluss liegt mit 240 m³/s deutlich über der kritischen Marke.

Auch an der Aare ist wegen des geöffneten Entlastungsstollens beim Thunersee viel Wasser unterwegs; Schutzmassnahmen in Bern wurden bereits eingeleitet.

Behörden raten generell zur Vorsicht und zum Abstand von Fliessgewässern. Mehr anzeigen

Das kommende lange Wochenende lockt trotz wechselhaftem Wetter viele Menschen ans Wasser. Doch die Stadtpolizei Zürich warnt eindringlich vor dem Befahren der Limmat mit Schlauchbooten.

Der aktuelle Abfluss bei der Messstelle Zürich-Unterhard liegt bei rund 240 Kubikmetern pro Sekunde – mehr als doppelt so viel wie die kritische Grenze von 100 m³/s. Damit ist der Abschnitt zwischen Wipkingerpark und dem Höngger Wehr klar im roten Bereich, wie die offiziellen Empfehlungen auf der Website der Stadt Zürich zeigen.

Bei diesen Bedingungen ist das Böötlen nicht nur gefährlich, sondern ausdrücklich nicht empfohlen. Selbst erfahrene Schwimmer*innen können bei so hoher Fliessgeschwindigkeit in Schwierigkeiten geraten. Für aufblasbare Schwimmhilfen wie Gummitiere, Luftmatratzen oder Reifen gilt besonders grosse Vorsicht – auf der Limmat sollte man sie aktuell ganz meiden.

Auch Aare-Pegel steigt

Auch an der Aare ist die Lage seit Montag angespannt. Wie Schutz und Rettung Bern mitteilt, sind in der Matte anfangs Woche Schutzmassnahmen getroffen worden. In der Aare fliesst derzeit viel Wasser, weil nach anhaltenden Regenfällen der Entlastungsstollen beim Thunersee geöffnet wurde.

Abfluss und Wasserstand bei der Aare in Bern. Screenshot

Das lässt den Pegel der Aare steigen. Am Dienstagmorgen trat die Aare wenige Zentimeter über die Ufer. Am Mittwochabend lag der Abfluss bei der Messstelle Bern-Schönau im gelben Bereich – das bedeutet 360 bis 430 m³/s. Seither gehen die Werte zurück.

Zwar sind laut Behörden lokale Überflutungen derzeit unwahrscheinlich, sie können aber in Ausnahmefällen auftreten – besonders an Strassenunterführungen, in Kellern oder Tiefgaragen. Die Stadt Bern ruft deshalb zur Vorsicht auf: Abstand zu Fliessgewässern halten, gefährdete Bereiche meiden und die Lage beobachten.