Kapo Graubünden greift durch Limousinen auf dem Trottoir – Polizei verteilt Hunderte Bussen am WEF

Dominik Müller

28.1.2026

Die Kapo Graubünden hat während der WEF-Woche besonders viel zu tun.
Die Kapo Graubünden hat während der WEF-Woche besonders viel zu tun.
Keystone

Während am WEF globale Probleme diskutiert werden, macht die Kantonspolizei Graubünden keine Ausnahmen – und verteilt über 350 Bussen an Falschparker in Davos.

Dominik Müller

28.01.2026, 11:13

28.01.2026, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während des WEF 2026 verteilte die Kantonspolizei Graubünden in Davos 359 Parkbussen.
  • Unbezahlte Bussen werden über Rechtshilfe eingefordert oder bleiben bis zur Verjährung von drei Jahren im System bestehen.
Mehr anzeigen

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist Davos einmal jährlich im Ausnahmezustand. Die Polizei ist überall präsent, dazu kommen Kolonnen von Limousinen und Fahrzeugen. Die lokalen Regelungen gelten aber auch in dieser besonderen Woche : Die Polizei geht während des WEF ziemlich rigoros gegen Falschparker vor, wie «Südostschweiz» berichtet.

Viele Limousinen stehen demnach verbotenerweise auf Strassen, Trottoirs oder sogar an Bushaltestellen. Die Kantonspolizei Graubünden greift konsequent durch. Allein von Montag bis Freitag der WEF-Woche wurden in Davos gemäss Bericht 359 Parkbussen verteilt – mehr als 70 pro Tag und 22 mehr als im Vorjahr. Die Bussen bewegen sich in der Regel zwischen 40 und 120 Franken.

Von den am WEF 2025 ausgestellten Bussen wurden 282 bezahlt, 35 im ordentlichen Verfahren behandelt. 20 Bussen blieben offen, wie die Kapo auf Anfrage der «Südostschweiz» bestätigt.

Unbezahlte Bussen werden laut Kantonspolizei gleich behandelt wie im restlichen Jahr. «Wo möglich, werden die Bussen über Rechtshilfe eingefordert», heisst es im Bericht. Andernfalls bleiben sie bis zur Verjährung nach drei Jahren im System – wer bis dahin erneut in die Schweiz einreist, muss zahlen.

Video aus dem Ressort

Trump im Anflug: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Trump im Anflug: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Am Flughafen Zürich trotzen Planespotter der Kälte und warten auf das Flugzeug mit Donald Trump an Bord. Manche wollen einfach nur die Airforce One knipsen. Aber auch Fans des US-Präsidenten sind vor Ort.

21.01.2026

