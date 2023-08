Rudolph Da gibt es gar nicht viel dazu zusagen.

Aus "Schweizbürger" Herr Chiesa hat das richtig dem Bürger mitgeteilt.

Amsel-dreck Rudolph Was hat er mitgeteilt ? Was für eine Wahrheit? Hallo Leute denkt über den Tellerrand hinaus. Die Erde ist rund.

Gupautzeiy98 Ich bin werder fürs einte noch fürs andere .Aber die linken schlagen doch auch alles kaputt und sind wirklich gewalttätig auch wenn ein rechte Werbung für sich machen ,sabotieren die linken mit Gewalt und beschimpfungen.Das was Chiesa sagt ist nur Symbolisch ,aber nein ,die anderen müssen grad wieder ein Drama daraus machen .Hört doch mal auf mit diesem Kindergarten

Hiejeucheu81 Seit geraumer Zeit behauptet die SVP, dass der Mainstream nach Links abdrifte (eine kaun zu belegende These)– und darum, entgegen der gängigen Verkehrsordnung Rechts überholt werden müsse.

Jetzt kommt dieser Reisende in Sachen Nationalsozialismus («Nazi Rimoldi») – der im üblichen politischen Setting wohl absolut chancenlos wäre – und bedient sich der gleichen Methodik: Rechts übeholen. Und genau derlei befürchtet die SVP, dass sie selbst Rechts überholt wird.

Das Zentrum hat sich nicht verschoben, nur diese abstrusen Machtkämpfe im rechts-extremen Kontext verursachen massive Probleme ... einzelne (Chiesa, Glarner & Co) haben komplett die Klarsicht verloren ... und argumentieren immer bodenloser/verzweifelter.



Im Hauptverkehr bleibt die Überholspur zum grossen Glück links. Alles andere ist saugefährlich – und führt womöglich zu schweren Unfällen.

RJP Jagt die SVP in die Luft. Dann gibts Ruhe im Land. Diese Partei hat nichts positives erreicht

Hirnibohrer RJP @RJP ......RIP....

Hiejeucheu81 Machtkampf auf dem Pannenstreifen

Amsel-dreck Chiesa ist der anführer der SVP da kann nichts gescheites erwartet werden als solches geschwafel. Wasser predigen aber selber Wein trinken. Und das wirklich schreckliche ist die Tatsache, dass sich immer mehr Leute Einlulen lassen und glauben was sie hören. Beispiele.. Parteien und Richtungen wie Israel, USA ,Ungarn, usw. "mit der Politik der SVP gehen wir ingenau diese richtung und das ist leider brandgefährlich"

Liebe SVPler macht entlich eine ehrliche und mit Verstand geprägte Politik.

Konkrete Vorschläge zu Mietzinsen, Krankenversicherungen, Umwelt höre und lese ich leider nichts.

BeZu13 Amsel-dreck Schade, leider hast du gar nichts begriffen.

Amsel-dreck BeZu13 Ja, leider habe gar nichts begriffen. wie soll man so was begreifen. Glarner, Köppel Chiesa usw...

BeZu13 Marco Chiesa hat nichts anderes als die Wahrheit gesagt jedoch auf eine sehr provozierende Art. Vielleicht braucht es das heute um überhaupt noch bemerkt zu werden. Eine ähnliche Aussage von linker Seite wäre von den Medien wohl kaum thematisiert worden. Zum Glück müssen unsere Vorfahren denen wir zu verdanken haben dass es uns so gut geht, nicht mehr miterleben was aus der Schweiz geworden ist.

Rudolph Die Frage steht jetzt noch im Raum det Daumendrücker:

Was unterstütze ich

Was macht nachdenklich

Chiesas aussage oder von Frau della valle ?

Antipasti Marco Chiesa hast du im Medientraining gepennt?

Mona Diese Aeusserung könnte aus dem Vokabular von Expräsident Trump stammen. Genauso arrogant, überheblich und ohne jegliches Nach-Denken. SVP-ler sind für mich Trumpianer oder noch dümmer.

Chiebeffuf75 Komisch, was soll da Gewalt sein ? Wie man Feuerwerk in die Luft schiesst, sollen die Links- Grünen Ideen in die Luft geschossen werden. Damit wird niemand angegriffen, sondern nur dieses Hirngespinst vom Klimawandel soll vernichtet werden und diese Meinung passt dem Gott und seiner Religion über Klimawandel nicht. Er fühlt sich angegriffen und verletzt, weil seine Allmacht eingeschränkt wird. Meinungen von anderst Denkenden und ihre Ideen, sollte man in einer freien Schweiz noch ungestraft und laut wehren können-- sonst sind wir in einem falschen Land eingebürgert

Friekauppau29 Marco hat natürlich recht, die grünen und Linkspopulisten sind unbrauchbar und schaden der Schweiz.

senfdazu Was erwarten sie denn von einem SVP Mann ? Es ist leider in der Schweiz bald normal sich einer solchen Sprache zu bedienen. Nur immer die schlechten Seiten aufzuzeigen ist ja SVP Taktik. Aber immer nur Angst und Schlechtmacherei ist auf die Dauer auch nicht zielführend. Lösungen wären gefragt.

Nussbi Es sagt alles aus über eine Partei, einen Präsidenten wie Marco Chiesa zu haben.

Schugrieru70 Wenn ich die Zustände in unserem Land anschaue dann muss man sich Gedanken machen wohin das alles noch führt. Wenn Lehrmeister sich über den mangelnden Anstand der Lehrlinge beklagen, die Polizei in ihrer Tätigkeit soweit rechtlich eingeschränkt wurde das ihnen fast überall die Hände gebunden sind, wundert es niemanden mehr dass den Job keiner mehr machen will. Meiner Meinung nach sollten die Schrauben merklich angezogen werden, in den Schulen und bei den Behörden.