«Linkin Park spielt an Konzerten, als wäre in Bern nichts passiert»

Nach sieben Jahren Pause meldete sich die US-Band Linkin Park mit einer neuen Frontfrau zurück. (Archivfoto) Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Erst die Absage, dann gute Laune auf Social Media: Linkin Park verärgern ihre Fans in der Schweiz. Viele fühlen sich nach dem geplatzten Konzert in Bern im Stich gelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Linkin Park sagten ihr Konzert in Bern kurzfristig wegen eines «medizinischen Notfalls» ab – ohne nähere Erklärung.

Zwei Tage später stand die Band wieder auf der Bühne, was bei vielen Fans aus dem In- und Ausland für grossen Ärger sorgte.

Besonders das Schweigen nach der Absage empfinden viele als respektlos – ein klares Statement fehlt bis heute. Mehr anzeigen

Das abgesagte Konzert von Linkin Park in Bern sorgt weiterhin für heftige Diskussionen. Am Freitag, 20. Juni, hatte die Band ihren Auftritt auf dem Bernexpo-Gelände überraschend abgesagt – laut offizieller Mitteilung wegen eines «medizinischen Notfalls» innerhalb der Band. Genauere Angaben machten die Musiker*innen nicht.

Für viele der rund 30'000 angereisten Fans kam die Absage viel zu spät. Einige standen bereits auf dem Konzertgelände, als die Nachricht publik wurde – andere sassen noch im Zug oder checkten gerade ins Hotel ein. Die Enttäuschung war riesig.

Was die Situation weiter anheizt: Nur zwei Tage nach dem geplatzten Auftritt in Bern spielten Linkin Park bereits wieder – beim Hellfest in Frankreich. Auf Social Media präsentierte sich die Band bestens gelaunt. Am Mittwoch (25. Juni) postete Linkin Park ein Werbevideo auf Instagram: Fans posieren darin mit einem Mann im Goldbärenkostüm. Die Reaktionen darauf liessen nicht lange auf sich warten.

Auf Instagram häufen sich seither kritische Stimmen – besonders aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland, Spanien und Portugal.

Zwar zeigen viele Verständnis für die gesundheitlichen Gründe. Doch der Umgang mit der Konzertabsage wird als kalt und respektlos empfunden. «Linkin Park spielte, als wäre in Bern nichts passiert», schreibt ein User. Was fehlt, sei ein klares Statement oder zumindest eine persönliche Entschuldigung.

Fans fordern ein Statement

Ein häufiger Vorwurf: Die Band schweigt. «Ich bin 1700 Kilometer aus Sizilien angereist – das Konzert wurde abgesagt, aber online tut ihr so, als wäre nie etwas gewesen», schreibt ein Fan. Viele fordern ein kurzes Video oder einen Beitrag, der über eine flüchtige Instagram-Story hinausgeht. Denn neben den Tickets fielen bei vielen auch hohe Reise- und Übernachtungskosten an.

Während ein Teil der Community Verständnis zeigt, fühlen sich viele Direktbetroffene im Stich gelassen. «Was am meisten weh tut, ist das Schweigen danach. Kein Wort, kein Zeichen, dass es euch leidtut», kommentiert ein User. Einige werfen der Band sogar vor, die Absage bewusst kleinhalten zu wollen.

Immerhin: Die SBB zeigte sich kulant. Wer für den Konzertabend ein Extrazug-Billett gekauft hatte, konnte den Betrag laut Informationen von blue News problemlos zurückfordern.

Linkin Park am Berner Stadtfest?

Linkin Park versprachen inzwischen, den Auftritt im Rahmen ihrer Europatournee 2026 nachzuholen. Ein Ticketanbieter nannte zunächst den 20. Juni 2026 als neues Datum – genau ein Jahr nach der geplatzten Show. Mittlerweile wurde dieses Datum aber wieder gelöscht.

Dazu kommt: Vom 19. bis 21. Juni 2026 findet das Berner Stadtfest statt – ein Grossanlass, der nur alle paar Jahre über die Bühne geht. Bei der letzten Ausgabe kamen über 200’000 Besucher*innen in die Bundesstadt. Sollte Linkin Park tatsächlich an diesem Wochenende auftreten, dürfte es in der Bundesstadt eng werden. Ob der Frust der Fans bis dann zudem verflogen sein wird, bleibt offen.

Video aus dem Ressort