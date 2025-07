«Links-grüner Unfug» – «Der Gesellschaft geht es zu gut»

Pionampau93Herby6 Der sogenannte Bergler hat noch nicht bemerkt dass die Berge bröckeln ! Aber er ist ja für die SVP da.

Colorless-Ratificati Pionampau93Herby6 Berge werden künftig nur noch mit 30 bröckeln

Esistzeit Pionampau93Herby6 Es ist ja nur der Verkehr, welcher dies verursacht? Selber vermutlich gross mit Flugzeug in die Ferien fliegen!

Esistzeit Pionampau93Herby6 Es hat schlichtweg zu viele Leute in der kleinen Schweiz. Alle wollen mobil sein (soll auch möglich sein!). Aber darunter leidet ALLES. Es hat allgemein zu viele Leute. Jeder braucht was zu Essen, will es wohlig warm oder kühl, will mobil sein etc. Passt einfach nicht. Aber es wird muter weitergebaut und die Schweiz steuert auf 10 mio EInwohner zu - ??? Vor 30 Jahren war es perfekt mit 6.5 mio...

Dostollu91 Pionampau93Herby6 Das bröckeln der Berge, wird sicherlich nicht durch Tempo 30 verhindert, selbst wenn die Schweiz alles auf Null runterfährt, wird es nicht helfen. Wir können sicher ein Vorbild für andere sein, aber das Klima kann man nicht retten, wenn andere Länder mit deutlich mehr Bevölkerung nichts tun.

Flauchetzau20 Ich bin gegen die linksgrüne Bevormundung, ich möchte keine Diktatur!

Klimaschutz-Umsetzer Weitaus mehr Sicherheit als unglaubhafte 30er Zonen bringt wenn endlich eine Handyregel für Fussgänger auf und Entlang der Verkehrswege eingeführt wird wie sie für den mot. Verkehr auch gilt und durchgesetzt wird

Was Emmisionen und Lärmschutz betriff gibt es da noch offene Punkte

Mein E-Fahrzeug ist praktisch Geräuschlos wäre da nicht das extra eingebaute Lärmerzeugende Modul das bei tiefen Tempis aktiert wird. Im übrigen machen Velofahrer die wärend der Fahrt miteinander versuchen zu sprechen weitaus mehr Lärm sogar wie ein modernret Verbrenner

Ich lade mein Fahrz. zu 80 % von der eigenen PV Anlage Jetzt soll mir mal wer erklären das ich mit 30 km/h weitaus weniger Emmisionen als mit 50kmh

romolo Früher hat sich vor einem Fussgängerstreifen eine von Gruppe Leuten gebildet, die dann gemeinsam über die Strasse liefen. Heute watschelt diese Gruppe hintereinander in möglichst großem Abstand über den Streifen. Für die Autos bedeutet das, halten, anfahren, halten, anfahren....Von den Emmissionen sicher von großem Vorteil, abgesehen dass hier der Stau entsteht. Aber die Grünen wollten es ja so.

Sevele romolo So ist es Sie haben recht. Dazu kommt dass bei nachfolgenden Ampel, jede anders schaltet, so dass man manchmal nach 50 Meter wieder ein Ampel hat und wieder anhalten muss. Haben die Grünen auch schon Mal daran gedacht, dass das auch nicht unbedingt der Umwelt dient ? Aber es geht ja gar nicht darum sondern dem Bürger wieder was aufzwingen. Auch auf der Autobahn, plötzlich 100 ein paar Kilometer, dann wieder 120 und ein wenig später wieder 100. Keiner weiss warum, niemand da, keine Baustelle, was soll das ?Und so gäbe es einiges zu bemängeln.

Colorless-Ratificati romolo Die Linksgrünen müssen ihre Einschränkungen durch entsprechende Vorkehrungen rechtfertigen können.

Colorless-Ratificati Sehr klimabewusst, wenn auf einer Hauptachse plötzlich für hundert Meter Tempo 30 gilt.

Sevele Colorless-Ratificati Habe ich mich auch schon gedacht, ein Auto in einem kleinen Gang verbrennt mehr Benzin und macht mehr Lärm !!!

Kermit82 Sevele Der Lärm kommt heute vor allem von den Rädern, nicht vom Motor. Zudem spielt es beim Automatikgetriebe, was heute weitverbreitet ist, auch keine grosse Rolle mehr.

Hingegen ist die Montage der Tafeln 3-4m ab Boden einerseits hässlich und führt andrerseits dazu, dass man die Tafel übersieht. Sie sollten auf Augehöhe sein wie früher.

robbingwood0815 In dieser schrägen Zusammenschau (mit der noch schrägeren Headline, logo)

fehlt mir eine gewichtige Stimme (der Vernunft) – jene von @oberdlik .

Oder die Anmahnung, dass die Städte durchaus eigenständig vorgehen können – wie bisher. Staatliche Eingriffe sind wenig zileführend – und klammern das Erfahrungswissen (haha) aus..



Gegen die Zentralisierung der Planung via Verordnung von oben.



Die SVP bildet einen Bevölkerungsanteil von ca 12% ab – mehr Meinungsdiktat steht ihr nicht zu. – und tut der Schweiz nicht gut.

ps: Städte sind nicht «links-grün» – vorab heiss (aktuell), staubig und speziell lärmgeplagt

Sevele robbingwood0815 Die Städte sind nicht links/Grün ? wo leben Sie ???

oberdlik robbingwood0815 Konsensorientierte Meinungen oder Sinnfragen sind z.Zt. sehr unpopulär. Damit werden keine markanten Schlagzeilen erzielt. Je schriller, desto besser. "Lautschreier" sind journalistisch gefragt, weil medienwirksam. Polarisierend muss es sein, sonst zappt der geneigte Konsument gelangweilt weg.

Somit hat alles seine Berechtigung... ;-)

Kermit82 robbingwood0815 Anmahnung? Was ist das? Reicht es nicht, von Mahnung zu reden?

Kermit82 robbingwood0815 Tempo 30 für gewisse Strassenzüge ist ok. Der Flickenteppi in der Stadt Zürich ist eine Katastrophe. Teilstücklein von 100m Tempo 30, dann wieder 50, dann wieder 30. Furchtbar.

Neffiompeiss40 Selber finde ich das ein absoluter Unsinn. 30 ist richtig, dort wo es angebracht ist, sicher nicht Flächendeckend. Fahre beruflich als Chauffeur (BuS) .Selber nutze ich das Auto ncht in die Stadt. Muss ja nicht noch zusätzlich Staus machen. Im Ausland bis zum Hotel, dann nur mit ÖV. Ist doch vernünftiger so. Besser mal bei den Natelfahrern und Veloraudis hart durch greiffen. Fahre selber auch, halte mich aber an die Regeln der Vernunft. Und ja, diese Pooser ,da währe Zeit denen Verstand bei zu bringn. Dort hätten auch die Grünen was zum bemängeln. Wieso lässt man diesen Lärm zu ?

robbingwood0815 Neffiompeiss40 Tolle Einstellung!

Suppechasper Dieser Unfug wie in der Stadt ZH produziert wurde müsste verboten werden. Teile von Hauptstraßen 30 Teile von Querstrassen wieder 50. Hauptstraßen sollten permanent dieselbe 50 generell beibehalten. Es reicht wenn in Wohnquartieren die 30 bleiben. Alle die für diese 30 sind sollten auch sicherstellen, dass sie selber nicht 35 fahren und auch den Notfallfahrzeugen wie Sanität od. Feuerwehr mehr Zeit einräumen müssen. Es geht schnell paar Minuten länger bis Hilfe auch mit Blaulicht vor Ort ist.

Gremmummar33 Flächendeckend Tempo 50 ist nicht die "ultimative" Lösung. Es gibt auch auf verbauten Gemeindegebieten Strassen, wo höhere Geschwindigkeiten möglich sein sollen. In denjenigen Quartieren, wo Lärm-, Sicherheits- oder Umweltfaktoren eine Rolle spielen, ist Tempo 30 sicher angebracht und daher sinnvoll. Die Gemeindeautonomie in diesem Bereich muss aber gewährleistet sein. Die jeweiligen Bewohner kennen ihr Umfeld am besten und daher soll die Gemeinde bzw. der Kanton entscheiden können. Generelle Regelungen von Bundesseite sind bis auf wenige Ausnahmen (z. B. bei Bundesstraßen wie Autobahnen) nicht ht notwendig.

robbingwood0815 Was der Bundesrat von/unter Planung versteht, sollte spätestens seit dem Autobahn–«Abschiffer» hinlänglich bekannt sein

Ruhe-Bakalla43 Es ist höchste Zeit, dass den vielen Geschwindigkeitstafeln der Kampf angesagt wird. Die 30 km/h auf Hauptstrassen, auch innerorts, sollte verboten werden. Eigentlich genügen die Regeln 50 innerorts und 80 ausserorts längstens. Wir haben viel zu viele Tafeln, die kaum erfasst werden können. Der Verkehrsteilnehmer hat mit der Situation auf der Strasse genug zu tun. Bei besonderen Gefahrenstellen, z.B. Schulen, gibt es mit elektronischen, zeitlich gesteuerten Tafeln genügend Möglichkeiten.

String Ruhe-Bakalla43 Nicht vergessen, alles auch für Geldquellen und Bussen –

RKoni Diejenigen Staatsangestellten, welche ihre Zeit für Tempo 30 aufwenden, würden, als selbsternannte Verkehrsexpertinnen, besser das Problem der Urner am Gotthard lösen!

Gugus32 Einmal mehr wird die Diskussion zu Tempo 30 geführt. Es gilt klar festzuhalten, dass es rechtlich einen entscheidenden Unterschied zwischen Höchstgeschwindigkeit 30 und Zone-30 gibt. In beiden Fällen ist die erlaubte Geschwindigkeit 30 km/h. Bei der Höchstgeschwindigkeit kann das Verkehrsregime wie bekannt beibehalten werden. Bei einer Zone-30 sind zwingend Möblierungen (Schikanen) in die Strasse einzubauen, es gilt grundsätzlich der Rechtsvortritt*, Fussgängerstreifen* sind nicht erlaubt und die Fussgänger haben keinen Vortritt. Eine Zone-30 muss durch ein Eingangs- und Ausgangstor klar abgegrenzt werden. Dies gilt es zu unterscheiden!!

* Ausnahmen / Abweichungen in engen Grenzen möglich!

String Gugus32 Ja, wie drüben in Köniz. 100m 30km/h reicht und alle Fussgänger können zwischen den Zentren die Strasse überqueren. Mit dortigen Bedingungen würde sowieso nicht schneller gefahren.

Pritzienneusch16 Ich frage mich echt langsam, was mit Bundesbern alles schief läuft und was man alles hinter dem Rücken von uns Steuerzahlern verfügt???

wboss52 Mit Tempo 30 werde ich in Zürich städig von Velos überholt .gibt es nun Verkehrsregeln für alle oder nur die wo Vekehrssteuern bezahlen

Colorless-Ratificati wboss52 ...und immer schön rechts überholen vorteilhafterweise kurz vor dem mit Blinker angezeigten Rechtsabbiegen.

go4green Ganz ehrlich ich versteh die Diskussion nicht, sämtliche Studien egal ob beim Lärm, der Feinstaubbelastung, der Lebensqualität der Anwohner, der Verkehrssicherheit und zu guter Letzt auch dem Verbrauch des Benzins und der Kosten am Fahrzeug zeigen eindeutig das eine Temporeduzierung Sinn macht.

Innerstädisch wo viele Menschen unterwegs wäre sogar Schritttempo ideal auch um bei den immer höheren Autos die Unfallgefahr weiter zu reduzieren, sonst 30 km, ausserorts 80 und auf Autobahnen weiterhin 130 km/h. Nicht die Passanten müssen sich dem Auto anpassen sondern die Autos den Passanten!!

RKoni go4green Von mir aus müsstet Ihr zur Problemlösung beim Leasing anfangen. Ich sehe einfach, wieviele übergrosse und überschnelle Autos neu eingelöst werden. Ich habe mich einfach schon gefragt, ob Ihr daran auch verdient, oder ob Euch das einfach zu mühsam ist? Wieso geht Ihr auf die Barzahlerinnen los?