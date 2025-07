Lohn von nur 3700 Franken für harte Arbeit im Schlafwagen

Schlafend reisen: Wer zum ersten Mal einen Nachtzug ausprobieren möchte, ist bei den Nightjets der ÖBB richtig. Harald Eisenberger/ÖBB/dpa-tmn

Das französische Unternehmen Newrest sucht in der Schweiz Personal für die beliebten ÖBB-Nachtzüge. Der Startlohn liegt bei nur 3700 Franken – brutto.

Die ÖBB-Nachtzüge fahren täglich ab Zürich Richtung Wien, Berlin oder Amsterdam. Das Zugpersonal ist aber nicht bei der ÖBB angestellt, sondern beim französischen Cateringkonzern Newrest.

Dieser expandiert nun auch in der Schweiz und will am Standort Zürich bis zu 100 neue Mitarbeitende einstellen. Gesucht werden unter anderem sogenannte Housekeeper-Stewards und -Stewardessen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Zu den Aufgaben gehören laut Jobbeschreibung die Betreuung der Fahrgäste, der Verkauf von Speisen und Getränken sowie Reinigungsarbeiten in den Schlaf-, Liege- und Sitzwagen. Auch Billettkontrolle und Auskünfte zum Fahrplan sind Teil der Arbeit. Die Einsätze erfolgen mehrtägig, mit Ruhezeiten während der Fahrt.

Besondere Vorkenntnisse verlangt Newrest nicht. Bewerber*innen müssen allerdings bereit sein, nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein einwandfreier Leumund werden vorausgesetzt.

Lohn sei «keine Luxuslösung»

Die Einstiegslöhne liegen bei 3700 Franken. Auch mit Berufserfahrung steigt der Lohn kaum. Zum Vergleich: Beim SBB-Cateringunternehmen Elvetino liegt der Einstiegslohn bei rund 4100 Franken. Für Zürich sei dieser Lohn kaum existenzsichernd, sagt Arbeitsrechtler Roger Rudolph laut «Tages-Anzeiger»: «Mindestlöhne unter 4000 Franken selbst bei etlichen Dienstjahren sind sicher keine Luxuslösung.»

Mehr Geld gibt es nur durch Verkaufsprovisionen und Zulagen, etwa für Sonntagsdienste. Acht Prozent des Umsatzes auf verkaufte Waren fliessen an das Personal zurück.

Immerhin: Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV), den Newrest mit der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV abgeschlossen hat, sieht zwei zusätzliche Ruhetage sowie bis zu sieben Wochen Ferien vor.

Die Gewerkschaft kritisiert jedoch die tiefen Löhne: «Wir haben während der Verhandlungen stets angeregt, beim jeweiligen Grundlohn höher einzusteigen, das war laut Newrest nicht möglich», sagt SEV-Präsident Matthias Hartwich gegenüber dem «Tages-Anzeiger».