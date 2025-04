Löhne der Bundesverwaltung – wer verdient was?﻿

Armeechef Thomas Süssli gehört zu der obersten Lohnklasse. sda

Die höchsten Gehälter in der Bundesverwaltung erreichen bis zu 405'000 Franken. Doch wie sieht es mit den Löhnen von Chauffeuren, Reinigungskräften und Botschaftern aus?

Bundesrätinnen und Bundesräte verdienen aktuell genau 477'688 Franken. Aber auch die Löhne der Bundesangestellten lassen sich rekonstruieren: Mithilfe einer Lohntabelle und einem Dokument, das zeigt, wie Qualifikation und Erfahrung den Lohnklassen zugeordnet werden. So lässt sich berechnen, wie hoch die Gehälter maximal sein können. Das hat der «Tages-Anzeiger» gemacht.

Armeechef und Staatssekretäre

Die Bundesverwaltung hat 38 Lohnstufen. Sechs Top-Beamte – der Armeechef und fünf Staatssekretäre – gehören der höchsten Stufe an, wie das Eidgenössische Personalamt (EPA) auf Anfrage der Zeitung mitteilt. Ein Lohn bis zu 405'251 Franken pro Jahr sind hier möglich. Eine Person erreicht aktuell dieses Maximum und verdient damit fast so viel wie ein Bundesrat. Wer das ist, bleibt geheim.

Nur der Staatssekretär für Sicherheitspolitik gehört nicht zur höchsten Lohnklasse – Markus Mäder erhält die Lohnklasse 36.

Botschafterinnen und Botschafter

Botschafterinnen wie Livia Leu in Berlin und Pascale Baeriswyl bei der UNO in New York sind in der Lohnklasse 35 eingestuft, mit einem möglichen Höchstgehalt von 296'277 Franken. Ob sie das Maximum erhalten, ist unklar, schreibt der «Tages-Anzeiger» weiter. Aber aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit für den Bund durchaus möglich.

Persönliche Mitarbeitende der Bundesräte

Bundesräte ernennen in der Regel zwei persönliche Mitarbeitende, die in den Lohnklassen 30 und 31 eingestuft sind. Diese Positionen erfordern einen Hochschulabschluss und mehrjährige Erfahrung, mit einem möglichen Jahresgehalt von bis zu 226'255 Franken. Zu ihren Aufgaben gehören die Organisation von Aktivitäten, das Schreiben von Reden und die Unterstützung bei Abstimmungskampagnen.

Wirtschaftsinformatiker, Chauffeure, Sekretäre

Wirtschaftsinformatiker beim Bund, die in Lohnklasse 24 eingestuft sind, können bis zu 158'796 Franken verdienen, schreibt die Zeitung weiter. Sie sind für die Entwicklung und Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien verantwortlich.

Chauffeure von Bundesratslimousinen, die in Lohnklasse 11 eingestuft sind, verdienen bis zu 91'740 Franken. Diese Position erfordert nicht nur einen Führerausweis, sondern auch gute Umgangsformen und Verschwiegenheit.

In der gleichen Lohnklasse sind auch Sekretärinnen eingestuft, die als «Fachspezialistin I Verwaltung» bezeichnet werden. Sie verdienen bis zu 7057 Franken pro Monat und sind für die Organisation von Sitzungen und die Verwaltung von Dokumentationen verantwortlich.

Reinigungskräfte

Die niedrigste Lohnklasse beim Bund bietet ein maximales Jahresgehalt von 66'451 Franken, was etwa 5100 Franken pro Monat entspricht, so die Zeitung. Diese Kategorie umfasst Reinigungskräfte, die für die Sauberkeit der Büros im Bundeshaus verantwortlich sind. Ein Berufsabschluss ist erwünscht, und Zuverlässigkeit sowie Teamfähigkeit werden erwartet.

Das Lohnsystem des Bundes zielt darauf ab, dass Mitarbeitende das Maximum ihrer Lohnklasse erreichen. Rund die Hälfte der Angestellten hat bereits das Maximum erreicht, während die andere Hälfte auf dem Weg dorthin ist.

