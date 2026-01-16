  1. Privatkunden
19-Jähriger muss zahlen Lokführer flieht vor aggressivem FCZ-Fan in seinen Zug

ai-scrape

16.1.2026 - 09:05

Ein Intermezzo mit einem Lokführer kommt einen aggressiven FCZ-Fan teuer zu stehen.
Ein Intermezzo mit einem Lokführer kommt einen aggressiven FCZ-Fan teuer zu stehen.
Symbolbild: KEYSTONE

Vor anderthalb Jahren eskalierte eine Begegnung zwischen einem Lokführer und einem FCZ-Fan in Wohlen, was rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Redaktion blue News

16.01.2026, 09:05

Keine Zeit? blue Nes fasst für dich zusammen

  • Ein Lokführer erwischt im September 2024 einen FCZ-Fan am Bahnhofsplatz in Wohlen AG, als der die Bahnsignalisation beklebt.
  • Die Situation eskaliert: Der 18-Jährige geht auf den Lokführer los, der in seinen Zug flieht.
  • Der Vorfall kommt den Fan nun teuer zu stehen.
Mehr anzeigen

Vor anderthalb Jahren kam es in Wohlen zu einem Vorfall, der nun rechtliche Konsequenzen nach sich zog, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Ein Lokführer der Aargau Verkehr AG bemerkte an einem Donnerstagabend im September 2024, dass ein 18-jähriger Fan des FC Zürich mehrere Sticker auf eine Bahnsignalisation klebte. Der Lokführer forderte den jungen Mann auf, dies zu unterlassen, doch dieser reagierte nicht.

Um die Aufmerksamkeit des Fans zu erlangen, zog der Lokführer ihn am Hosenbein, woraufhin der junge Mann vom Geländer sprang und stürzte. Die Situation eskalierte schnell: Der Fan stiess den Lokführer mit beiden Händen, beschimpfte ihn und drohte ihm mit Gewalt.

Wütender Fan beschädigt Lok

Der Lokführer versuchte, sich vom Angreifer zu entfernen, wurde jedoch zweimal am Kopf getroffen. Er rettete sich in den Führerstand des Zuges und verriegelte die Türen. Als der Zug abfuhr, schlug der wütende Fan gegen den Seitenspiegel und beschädigte ihn. Der Lokführer erlitt ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beschimpfung und Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz an, da er am Tag des Vorfalls Cannabis konsumiert hatte.

Der heute 19-jährige Angreifer wurde jetzt zu einer Parteientschädigung von rund 1600 Franken, Schadenersatz von 500 Franken und einer Genugtuung von ebenfalls 500 Franken verurteilt. Der FCZ-Fan erhielt weiter eine bedingte Freiheitsstrafe von 150 Tagen, abzüglich eines Tages Untersuchungshaft, mit einer zweijährigen Bewährungszeit. Zusätzlich wurde er zu einer Geldstrafe von 900 Franken und Gebühren von 1270 Franken verurteilt.

