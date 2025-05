Lokomotive prallt in Bagger – zwei Gleisarbeiter schwer verletzt

Die Streckenlokomotive ist nach der Kollision schwer gezeichnet. Stadtpolizei St. Gallen

Zwischen St. Gallen St. Fiden und Goldach rollt derzeit kein Zug. Grund ist eine Kollision zwischen Baudienst-Fahrzeugen. Die SBB rechnen mit Einschränkungen bis kurz vor Mitternacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zugverkehr zwischen St. Gallen St. Fiden und Goldach ist wegen einer Kollision mit Baudienstfahrzeugen bis Mitternacht vollständig unterbrochen.

Die SBB hat Ersatzbusse auf den Strecken St. Gallen–Goldach und St. Gallen–Rorschach eingerichtet, Reisende müssen mit Verspätungen rechnen.

Der Vorfall forderte zwei Schwerverletzte. Mehr anzeigen

Am frühen Montagmorgen kurz nach 2 Uhr kam es im Bereich Heiligkreuz bei Gleisarbeiten zu einer Kollision zwischen einer Streckenlokomotive und einem Schienenbagger. Ein 29-jähriger und ein 40-jähriger Gleisarbeiter wurden durch die Kollision schwer verletzt, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Sie mussten demnach geborgen und durch die Rettung St. Gallen ins Spital gebracht werden. Ein 60-jähriger Lokomotivführer wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Ursache der Kollision wird durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht.

Der Bahnverkehr auf der Strecke St. Gallen–St. Margrethen ist zwischen St. Gallen St. Fiden und Goldach unterbrochen. Es sind Ersatzbusse im Einsatz. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Mitternacht.

Durch die Kollision sind die Gleise in St. Fiden in Richtung Mörschwil beschädigt. Für die Reparatur an der beschädigten Strecke wird ein Kran benötigt. Gemäss SBB wird dieser um circa 11 Uhr vor Ort sein.