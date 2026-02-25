Auto rammt Wagen und crasht dann auf Parkplatz

Lettore di blue News

Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag in Losone TI: Nach einem Zusammenstoss beschleunigte ein Auto in Richtung Kreisel beim Maggia-Ponte und kam von der Strasse ab. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Sara Matasci

Ein ebenso kurioser wie gefährlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in Losone TI ereignet – kurz vor dem Kreisel beim Ponte sulla Maggia.

Gemäss «Tio» und anhand von Bildern, die der Redaktion von blue News vorliegen, rammte ein Auto zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug. Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker oder die Lenkerin die Fahrt fort – offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreisel.

Von der Strasse abgekommen

Die Beschleunigung endete abrupt: Das Fahrzeug verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen tiefer gelegenen Parkplatz neben der Hauptstrasse. Dabei wurden mehrere dort abgestellte Autos beschädigt.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Unfallfahrzeug im Parkplatz zum Stillstand kam.

Insassen konnten selbst aussteigen

Die Kantonspolizei Tessin wurde für die Aufnahme des Unfalls aufgeboten. Laut «Tio» konnten die Insassen des verunfallten Autos das Fahrzeug selbstständig verlassen. Schwere Verletzungen werden nach ersten Informationen nicht gemeldet. Der genaue Gesundheitszustand der Beteiligten ist jedoch noch abzuklären.

Unklar ist vor allem, weshalb das Fahrzeug nach dem ersten Zusammenstoss nicht anhielt und stattdessen weiter beschleunigte.

Die Ermittlungen laufen.