Auto rammt Wagen und crasht dann auf Parkplatz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zeigt irren Unfall in Losone TI Auto rammt Wagen und crasht dann auf Parkplatz

ai-scrape

25.2.2026 - 15:04

Lettore di blue News

Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag in Losone TI: Nach einem Zusammenstoss beschleunigte ein Auto in Richtung Kreisel beim Maggia-Ponte und kam von der Strasse ab. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Sara Matasci

25.02.2026, 15:04

25.02.2026, 16:32

Ein ebenso kurioser wie gefährlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in Losone TI ereignet – kurz vor dem Kreisel beim Ponte sulla Maggia.

Gemäss «Tio» und anhand von Bildern, die der Redaktion von blue News vorliegen, rammte ein Auto zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug. Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker oder die Lenkerin die Fahrt fort – offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreisel.

Von der Strasse abgekommen

Die Beschleunigung endete abrupt: Das Fahrzeug verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen tiefer gelegenen Parkplatz neben der Hauptstrasse. Dabei wurden mehrere dort abgestellte Autos beschädigt.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Unfallfahrzeug im Parkplatz zum Stillstand kam.

Insassen konnten selbst aussteigen

Die Kantonspolizei Tessin wurde für die Aufnahme des Unfalls aufgeboten. Laut «Tio» konnten die Insassen des verunfallten Autos das Fahrzeug selbstständig verlassen. Schwere Verletzungen werden nach ersten Informationen nicht gemeldet. Der genaue Gesundheitszustand der Beteiligten ist jedoch noch abzuklären.

Unklar ist vor allem, weshalb das Fahrzeug nach dem ersten Zusammenstoss nicht anhielt und stattdessen weiter beschleunigte.

Die Ermittlungen laufen.

Meistgelesen

4 Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt
Riesige Explosion im Zürcher Oberland – Polizei gibt Ursache bekannt
Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
Auto rammt Wagen und crasht dann auf Parkplatz
Gemeinde ist nach Bau von Luxus-Spa pleite

Weitere Nachrichten