Spektakulärer Diebstahl Louvre-Coup in der Schweiz denkbar? Experte sieht entscheidenden Unterschied

Julian Weinberger

20.10.2025

Die Einbrecher hatten es auf Frankreichs Kronjuwelen abgesehen (Archivbild).
Die Einbrecher hatten es auf Frankreichs Kronjuwelen abgesehen (Archivbild).
Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Der Raubzug im Pariser Louvre hält nicht nur die französische Polizei in Atem. Auch in Schweizer Museen stellt man die Sicherheitskonzepte nach dem spektakulären Coup auf den Prüfstand - mit einem gravierenden Unterschied.

Julian Weinberger

20.10.2025, 19:10

20.10.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem spektakulären Diebeszug im Pariser Louvre fehlt von den Tätern weiter jede Spur.
  • Der Coup beeinflusst auch Schweizer Museen: Laut Experte Oliver Class sei der Raub in Frankreich auch hierzulande «das Gesprächsthema in der Kunstszene».
  • Denkbar sei eine derartige Tat laut Class auch in der Schweiz, wenngleich er auf einen entscheidenden Unterschied hinwies.
Mehr anzeigen

Wäre der spektakuläre Raubzug im Louvre Teil eines Hollywood-Blockbusters, würde man dem Film wohl Realitätsferne vorwerfen: Dank eines Lastwagens mit Hebebühne erleichterten die Täter das Museum in nur vier Minuten um wertvolle Schmuckstücke.

Noch dazu fand die Diebestour am helllichten Tag statt. Und von den Tätern ist keine Spur: Stand Montagabend stochert die Polizei noch im Dunkeln.

Der filmreife Coup hält aber nicht nur die französischen Behörden in Atem, sondern lässt auf der ganzen Welt Museen ihre Sicherheitskonzepte hinterfragen. So auch in der Schweiz, wie Oliver Class gegenüber «20min» bestätigte.

«Es ist aktuell das Gesprächsthema in der Kunstszene», wusste der Kunsthistoriker und Sicherheitsexperte zu berichten. «Der Fall hat viele schockiert – und im besten Fall wachgerüttelt.»

«Ein solcher Diebstahl wäre auch in der Schweiz denkbar»

Zwar stufte der Experte die Sicherheitsmassnahmen in Schweizer Museen generell als gut ein. Doch ein lückenloses System sei nirgends garantiert. «Ein solcher Diebstahl wäre auch in der Schweiz denkbar», verdeutlichte Class. Dafür müsse allerdings alles zusammenpassen, schränkte der Experte ein.

«So ein Coup gelingt nur Profis», erklärte er. «Besondere Umstände, wie beispielsweise Bauarbeiten, erhöhen die Chancen zusätzlich, da Sicherheitskonzepte dann oftmals nicht vollständig angepasst werden.»

Detaillierter konnte sich Class über die Situation in Museen hierzulande nicht äussern - und die Häuser selbst hielten genauere Auskünfte «aus Sicherheitsgründen» zurück. Aber so viel sei laut Oliver Class klar: «Je grösser das Museum, desto wertvoller sind in der Regel die Werke und umso besser sind diese wiederum geschützt.»

Dennoch machte Class auf eine kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen der Schweiz und Frankreich aufmerksam. Während in Frankreich ein staatliches Versicherungssystem durchaus Lücken aufweisen könne, seien Kunstwerke in der Schweiz «meist privat versichert». Das habe laut Class folgende Konsequenz: «Diese Versicherer haben natürlich ein grosses Interesse daran, dass die Werke bestmöglich geschützt sind.»

Experte bescheinigt Polizei «Wettlauf mit der Zeit»

Derweil steht den Dieben laut des niederländischen Kunstdetektivs Arthur Brand eine schwere Aufgabe noch bevor. «Niemand will sich an diesen Stücken die Finger verbrennen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam über einen möglichen Verkauf des Diebesguts. Auch ein Käufer der gestohlenen Objekte mache sich strafbar.

Nach Blitz-Raub im Louvre. Frankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Nach Blitz-Raub im LouvreFrankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Brand ist internationaler Experte bei der Aufklärung von Kunstdiebstählen. Unter anderem arbeitete er auch mit den niederländischen Behörden nach dem spektakulären Juwelenraub auf der Kunst- und Antikmesse Tefaf 2022 in Maastricht zusammen.

Nach Einschätzung des Experten würden die Diamanten und anderen Edelsteine sehr wahrscheinlich aus den Schmuckstücken gelöst und einzeln verkauft. «Dann sind sie nicht mehr zu finden.» Die Suche nach den Juwelen werde ein «Wettlauf mit der Zeit», sagte Brand. «Die Diebe werden sicher gefasst, aber die Beute wird dann schon längst verkauft sein.» Es sei sehr zweifelhaft, ob man jemals die Hintermänner dingfest machen werde.

