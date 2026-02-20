  1. Privatkunden
Mehrere Jahre ins Gefängnis Seniorin (75) zockt andere Senioren ab – ihr zweites Modell ist besonders perfide

Sven Ziegler

20.2.2026

Eine Seniorin zockte gemeinsam mit ihrem Sohn andere Senioren ab. 
Eine Seniorin zockte gemeinsam mit ihrem Sohn andere Senioren ab. 
Sebastian Gollnow/dpa

Eine betagte Heiratsschwindlerin hat gezielt alleinstehende Senioren mit Liebesversprechen getäuscht und hohe Geldsummen ergaunert. Nun bestätigt das Bundesgericht mehrjährige Haftstrafen gegen die Frau und ihren Sohn – auch wegen eines zweiten, besonders perfiden Geschäftsmodells.

Sven Ziegler

20.02.2026, 07:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesgericht bestätigt mehrjährige Freiheitsstrafen gegen eine Seniorin und ihren Sohn wegen gewerbsmässigen Betrugs und weiterer Delikte.
  • Die Frau täuschte alleinstehenden Männern Liebe und eine gemeinsame Zukunft vor, um an hohe Geldbeträge zu gelangen.
  • Zusätzlich verkaufte das Duo illegal beschaffte pornografische Inhalte und erzielte damit Einnahmen von über 300’000 Franken.
Mehr anzeigen

Wenn von Lovescam die Rede ist, geht es meist um anonyme Betrüger aus dem Ausland, die ihre Opfer über Chats und Dating-Plattformen umgarnen. Doch der nun vom Bundesgericht beurteilte Fall zeigt laut dem «Beobachter», dass solche Betrugsmaschen auch im unmittelbaren Umfeld stattfinden können.

Im Zentrum steht ein Mutter-Sohn-Duo, das zwischen 2016 und 2018 gezielt alleinstehende, oft verwitwete Männer ins Visier nahm. Die damals über 70-jährige Frau suchte ihre Opfer über Kontaktanzeigen und baute rasch eine emotionale Bindung auf, indem sie ihnen Liebe, Nähe und eine gemeinsame Zukunft in Aussicht stellte. Laut Urteil nutzte sie dabei bewusst die Einsamkeit und Trauer der Betroffenen aus.

Sohn spielte aktive Rolle

Sobald Vertrauen entstanden war, folgten konkrete Geldforderungen. Einem Mann entlockte sie zunächst mehrere zehntausend Franken und später insgesamt rund 150’000 Franken in bar. In einem anderen Fall stellte sie sogar eine Hochzeit in Aussicht und brachte den Betroffenen dazu, 100’000 Franken als angebliches Darlehen zu überweisen, wie der «Beobachter» berichtet. Die geplante Eheschliessung fand nie statt, das Geld verschwand im luxuriösen Lebensstil des Duos.

Behörden zeigen keine Gnade. Seniorin verliert Altersvorsorge – wegen 10 Zentimetern

Behörden zeigen keine GnadeSeniorin verliert Altersvorsorge – wegen 10 Zentimetern

Vor Gericht argumentierte die Beschuldigte laut dem «Beobachter», die Zahlungen seien freiwillig erfolgt und deshalb fehle es an der für Betrug nötigen Arglist. Die Lausanner Richter folgten dieser Darstellung jedoch nicht. In ihrem Urteil halten sie fest, die Frau habe ein komplexes Lügenkonstrukt aufgebaut und gezielt die «Vulnerabilitäten» ihrer Opfer ausgenutzt, insbesondere deren Einsamkeit und emotionale Ausnahmesituationen.

Der Sohn spielte dabei eine aktive Rolle im Hintergrund. Er motivierte seine Mutter zu den Taten und setzte unter anderem Kreditverträge mit einem der Geschädigten auf. Das Bundesgericht bestätigte deshalb seine Verurteilung wegen Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug.

Auch Geschäft mit Pornos bringt Geld

Doch der Liebesbetrug war nicht die einzige Einnahmequelle, wie das Magazin weiter schreibt. Parallel dazu beschaffte sich der Sohn pornografisches Bild- und Videomaterial aus dem Internet, das gemäss Nutzungsbedingungen lediglich für den privaten Gebrauch bestimmt war. Die Mutter bot diese Inhalte anschliessend auf einer anderen Plattform an und gab sich dabei fälschlicherweise selbst als Darstellerin aus. Auf diese Weise erzielte das Duo Einnahmen von über 300’000 Franken.

Eskalation mit Massenkündigung. Mega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

Eskalation mit MassenkündigungMega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

Die Verteidigung machte geltend, es handle sich nicht um urheberrechtlich geschützte Werke und die Rentnerin habe gutgläubig gehandelt. Das Bundesgericht widersprach klar. Auch pornografische Inhalte können urheberrechtlich geschützt sein, sofern sie individuellen Charakter aufweisen. Wer solche Dateien herunterlädt und weiterverkauft, macht sich strafbar und riskiert zusätzlich zivilrechtliche Konsequenzen.

In seinem Entscheid hält das Gericht fest, dass weder Mutter noch Sohn stichhaltige Argumente vorgebracht hätten, welche die vorinstanzlichen Feststellungen erschüttern könnten. Damit bestätigte das Bundesgericht die Urteile des Kantonsgerichts Luzern, wie der «Beobachter» schreibt. Der Sohn muss für drei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis, die Mutter für drei Jahre. Beide sind Schweizer Staatsbürger.

