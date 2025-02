Als Kind wird einem beigebracht, nicht zu lügen. Unsere Eltern tun es trotzdem. KEYSTONE

Eltern greifen oft zu kleinen Notlügen in der Kindererziehung – vermutlich, um bessere Menschen aus uns zu machen. Die blue News Redaktion erzählt, welche Lügen sie besonders geprägt haben.

Als Kind wird einem beigebracht, nicht zu lügen. Es sei schlecht fürs Karma. Trotzdem taten es unsere Eltern immer wieder. Von «Der Eiswagen spielt nur Musik, wenn er kein Eis mehr hat» (eine besonders grausame Täuschung) zu «Wenn du so weiter Grimassen schneidest, bleibt dein Gesicht so stehen» (Spoiler: Tut es nicht).

Diese Lügen in der Kindheit hat die blue News Redaktion beschäftigt (oder tun es immer noch):

«Wenn du lügst, wächst deine Nase wie Pinocchio»

Ich hatte die Schokolade in der Küche nicht gegessen. Also, eigentlich hatte ich sie doch gegessen – aber nur ein bisschen. Als meine Mutter fragte, wo die Tafel geblieben war, zuckte ich unschuldig mit den Schultern. In dem Moment sah sie mich eindringlich an und sagte: «Weisst du, was passiert, wenn du lügst? Deine Nase wächst, genau wie bei Pinocchio.»

Ich fühlte meine Nase ab, betrachtete mich im Spiegel. War sie schon länger geworden? Verändert hatte sich nicht. Da war für mich klar: Ich bin immun gegen das Pinocchio-Syndrom.

Sven Ziegler, Tagesleiter Newsroom

«Nach dem Essen darf man nicht ins Wasser»

Nach dem Essen darf man 2 Stunden nicht ins Wasser. Bin dann in den Herbstferien in Sizilien mit sieben Jahren trotzdem in den Pool gesprungen. Und siehe da, ich bin nicht untergegangen. Dafür musste ich als Strafe zwei Stunden in das Bungalow. Habe dann dort gebastelt, leider dafür die Tapes und die Pflaster vom Erste-Hilfe-Koffer benutzt. Wer auch nicht recht – darum durfte ich wieder ins Wasser.

Chantal Schwarz, Leiterin TV Produktionen bei blue Sport

«Nur wenn du Spinat isst, wirst du gross und stark»

«Nur wenn du Spinat isst, wirst du gross und stark.» Das wollte ich einfach nicht glauben, Popeye hin oder her. Ich nahm den Spinat regelmässig ganz am Schluss in den Mund und hab ihn nie runtergeschluckt bis ich ihn auf der Toilette ausspucken konnte. Inzwischen hab ich das Trauma so weit überwunden, dass ich Spinat zumindest als Füllung mit Ricotta esse.

Martin Abgottspon, Content Lead MyTech

«Warmes Brot macht Bauchweh»

Ich liebe warmes Brot. Während meiner Kindheit behaupteten meine Eltern standhaft: Das Essen von warmem Brot macht Bauchweh. Die Wahrheit ist: Die Hefe im Teig gärt nach dem Backen nicht weiter und kann deshalb nicht zu Blähungen führen.

Zurückgeführt wird dieser Mythos auf Zeiten, in denen Lebensmittel knapp waren: Damals wurde Brot oft zu hastig heruntergeschlungen und mit viel Luft hinuntergeschluckt – was wirklich zu Verdauungsproblemen führen kann. Mein Tipp deshalb: Warmes Brot kann nach Lust und Laune gegessen werden, solange du es gut kaust.

Bruno Bötischi, Redaktor Entertainment

«Regen entsteht, wenn eine Wolke auf einen Berg prallt»

Wie entsteht Regen? Die Erklärung meiner Eltern: Prallt eine Wolke auf einen Berg, wird diese wie eine Zitrone ausgequetscht. Das leuchtet mir bis heute ein – schliesslich regnet es in Bergregionen häufiger als im Flachland. Da lasse ich mich auch nicht von meinen Redaktions-Gspänli beirren, die meine These nur mit einem Lachen quittieren. Schleierhaft ist mir nur, warum es auch im Flachland ab und zu regnet. Da fehlt mir eine logische Erklärung, ich vermute aber, diesbezüglich hinkt die Wissenschaft noch hinterher. Googeln werde ich die Thematik mit Sicherheit nicht. Mir reicht meine ganz persönliche Wahrheit völlig aus.

Hinweis aus der blue News Redaktion: Es konnte nicht vollständig geklärt werden, ob es sich hierbei um eine Lüge handelt, oder nicht.

Dominik Müller, Redaktor News

«Wir sind fast da»

Die klassische Lüge, die wir wohl alle kennen: «Wir sind fast da.» Muss ich gar nicht mehr ausführen, oder?

Lea Oetiker, Redaktorin

«Von zu viel Aromat bekommst du Würmer im Bauch»

Wenn du zu viel Aromat auf dein Essen streust, bekommst du Würmer im Bauch. Ob es meine Eltern waren oder andere Erwachsene, bei denen die gelbe Streuwürze verfügbar war, weiss ich nicht mehr. Ziemlich sicher bin ich, dass sie keine Begründung geliefert haben, weshalb sich die Gewürzmischung im Verdauungstrakt in Würmer verwandeln soll. Die Botschaft war klar: Aromat ist schlecht. Wie das meiste, das schmeckt.

Heute kann ich Aromat gleich wenig abgewinnen wie meine Eltern. Meine Kinder lieben es natürlich trotzdem. Ich drohe ihnen dann mit dem Verlust ihrer Geschmacksknospen. Ohne dass ich mich schlau gemacht hätte, ob so etwas physisch möglich ist.

Stefan Michel, Redaktor

«Wenn du schielst, bleiben deine Augen so»

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich im Kindergarten vor dem Spiegel stand und versuchte, meine Augen so weit wie möglich zur Nasenspitze zu bewegen. Plötzlich rief meine Kindergärtnerin: «Hör sofort auf damit! Sonst bleibt das für immer so!» Sofort drehte ich mich panisch zum Spiegel, um zu prüfen, ob meine Augen noch normal waren. Meine Augen blieben zum Glück, wo sie hingehörten.

Sven Ziegler, Tagesleiter Newsroom

«Wenn du rohen Teig ist, krabbeln Würmer aus deinem Bauch»

«Wenn du rohen Teig ist, krabbeln Würmer aus deinem Bauch»: Tja, was soll ich sagen. Immerhin wurden mir vielleicht Bauchschmerzen erspart. Heute zählt Cookie Dough Eis zu meiner Lieblingssorte.

Martin Abgottspon, Content Lead MyTech

«Zu viel Bildschirm lässt deine Augen viereckig werden»

Viel vor dem Bildschirm sass ich während meiner Kindheit nicht – aber wenn, dann richtig. Und so kam es, wie es kommen musste. Irgendwann erklang der mahnende Satz: «Pass auf, wenn du zu lange guckst, werden deine Augen viereckig!» In meiner kindlichen Vorstellung sah ich mich bereits mit zwei leuchtenden Bildschirmen im Gesicht herumlaufen, unfähig, normal zu blinzeln. Heute sitze ich stundenlang vor Bildschirmen – und meine Augen sind immer noch rund. Aber manchmal, wenn ich lange genug in den Laptop starre, frage ich mich doch: Was, wenn sie am Ende doch recht hatten?

Samuel Walder, Redaktor