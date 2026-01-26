Nur fünf Minuten nach dem Start am Samstag meldete die Bombardier CRJ 900 mit der Kennung D-ACND einen Luftnotfall. Andreas Arnold/dpa

Ein Lufthansa-Flug von Lyon nach München musste am Samstag wegen einer Fahrwerksstörung nach Genf umgeleitet werden. Grund war eine unklare Lage hinsichtlich des Fahrwerksstands.

Ein Lufthansa-Cityline-Flug von Lyon nach München musste am Samstag wegen Problemen mit dem Fahrwerk nach Genf umgeleitet werden.

Die CRJ 900 meldete kurz nach dem Start einen Luftnotfall und landete rund 95 Minuten später sicher in Genf.

Alle 69 Passagiere wurden umgebucht, die Maschine blieb zunächst am Flughafen stehen.

Ein Lufthansa-Cityline-Flug von Lyon nach München musste am Samstag wegen technischer Probleme nach Genf umgeleitet werden, berichtet der «aerotelegraph». Nur fünf Minuten nach dem Start gegen Mittag meldete die Bombardier CRJ 900 mit der Kennung D-ACND einen Luftnotfall.

Das 16 Jahre alte Flugzeug kreiste zunächst südöstlich von Lyon, flog dann über die Schweizer Grenze und drehte weitere Runden über dem Genfersee.

Rund 95 Minuten nach dem Start landete Flug LH2249 sicher am Flughafen Genf, wo die Maschine etwa 15 Minuten lang auf der Landebahn stehen blieb, bevor sie weggeschleppt wurde. Die Piste war während dieser Zeit gesperrt, was zu Verspätungen bei anderen Starts und Landungen führte, berichtet das Portal weiter.

Technische Probleme mit dem Fahrwerk

Laut Lufthansa kam es zu einer unklaren Lage hinsichtlich des Fahrwerksstands. Eine visuelle Überprüfung sei aufgrund verschlechterter Wetterbedingungen und schlechter Sichtverhältnisse in Lyon nicht möglich gewesen, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft gegenüber «aerotelegraph». Daher habe man das Flugzeug vorsorglich nach Genf umgeleitet.

Alle 69 Passagiere wurden auf alternative Verbindungen umgebucht. Lufthansa bedauerte die entstandenen Umstände. Zum aktuellen technischen Zustand der Maschine äusserte sich die Airline nicht. Die D-ACND befand sich am Sonntagnachmittag weiterhin am Flughafen Genf.