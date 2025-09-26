  1. Privatkunden
Gebäude muss gestützt werden Luftmatratze explodiert in Aarau – Wohnung zerstört

Sven Ziegler

26.9.2025

Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.
Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.
Kantonspolizei Aargau

Eine Luftmatratze ist in Aarau explodiert und hat in einer Wohnung erheblichen Schaden angerichtet. Fenster und Türen wurden zerstört, die Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar.

Redaktion blue News

26.09.2025, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Aarau platzte eine Luftmatratze und richtete massive Schäden an.
  • Fenster und Türen wurden zerstört, die Wohnung musste abgestützt werden.
  • Der 55-jährige Bewohner blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Spital gebracht.
Mehr anzeigen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Aarau: In einem Mehrfamilienhaus an der Hallwylstrasse explodierte am Donnerstagabend eine Luftmatratze und verwüstete eine Wohnung. Kurz nach 17 Uhr ging ein Notruf ein – die eintreffenden Polizisten fanden ein Bild der Zerstörung vor.

Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau waren Fensterscheiben geborsten, die Wohnungstür aus der Verankerung gerissen und im Schlafzimmer klafften tiefe Risse in den Wänden. Geschirr und Hausrat lagen zerbrochen am Boden, die Hülle der zerstörten Luftmatratze wurde im Schlafzimmer gefunden.

Gebäude muss gestützt werden

Der 55-jährige Bewohner blieb äusserlich unverletzt, klagte jedoch über Beschwerden. Er wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht und konnte dieses noch am selben Abend wieder verlassen.

Fachleute prüften die Statik des Gebäudes und liessen vorsorglich Stützen anbringen. Die Wohnung bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner versucht, die Matratze mit einer elektrischen Pumpe erneut aufzublasen. Aus noch ungeklärten Gründen platzte diese dann explosionsartig. Die Polizei geht von einer Fehlbedienung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

