Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Aarau: In einem Mehrfamilienhaus an der Hallwylstrasse explodierte am Donnerstagabend eine Luftmatratze und verwüstete eine Wohnung. Kurz nach 17 Uhr ging ein Notruf ein – die eintreffenden Polizisten fanden ein Bild der Zerstörung vor.
Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau waren Fensterscheiben geborsten, die Wohnungstür aus der Verankerung gerissen und im Schlafzimmer klafften tiefe Risse in den Wänden. Geschirr und Hausrat lagen zerbrochen am Boden, die Hülle der zerstörten Luftmatratze wurde im Schlafzimmer gefunden.
Gebäude muss gestützt werden
Der 55-jährige Bewohner blieb äusserlich unverletzt, klagte jedoch über Beschwerden. Er wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht und konnte dieses noch am selben Abend wieder verlassen.
Fachleute prüften die Statik des Gebäudes und liessen vorsorglich Stützen anbringen. Die Wohnung bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.
Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner versucht, die Matratze mit einer elektrischen Pumpe erneut aufzublasen. Aus noch ungeklärten Gründen platzte diese dann explosionsartig. Die Polizei geht von einer Fehlbedienung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.