Rettung kommt zu spät Drama im Luganersee – Taucher stirbt nach Notfall

SDA

23.2.2026 - 09:51

Der Mann verstarb nach einem Tauchgang im Luganersee
sda

Ein 57-jähriger Italiener ist am Sonntag bei einem Tauchgang im Luganersee in Not geraten. Trotz rascher Hilfe durch seine Begleiter und eines grossen Rettungseinsatzes verstarb der Mann später im Spital.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

23.02.2026, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 57-jähriger Mann geriet bei einem Tauchgang im Luganersee in Schwierigkeiten.
  • Seine Begleiter brachten ihn an Land, Rettungskräfte setzten die Reanimation fort.
  • Der Mann wurde ins Spital geflogen, wo er später verstarb.
Mehr anzeigen

Ein 57-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Tauchgang Im Luganersee TI in Schwierigkeiten geraten. Seine Tauchbegleitern brachten ihn an Land. In lebensgefährlichen Zustand flog ihn schliesslich ein Rettungsteam in ein Spital. Dort verstarb er, wie die Polizei am Montag mitteilt. 

Laut Angaben der Tessiner Kantonspolizei vom Sonntag tauchte der Mann auf dem Gebiet der Gemeinde Riva San Vitale als Teil einer Gruppe von vier Tauchern nicht weit vom Ufer entfernt. Aus ungeklärten Gründen geriet der 57-jährige italienische Staatsbürger in Schwierigkeiten. Seine Tauchbegleiter holten ihn wieder an die Wasseroberfläche und brachten ihn an Land.

Polizei, Rega und Ambulanz setzten in der Folge laut Polizeiangaben die Wiederbelebungsmassnahmen fort. Der Mann wurde schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb. 

Videos aus dem Ressort

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Tumbler Ridge, 11.02.2026: Schüsse an weiterführender Schule Eine Person hat in Kanada zehn Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt Polizei in Provinz British Columbia: Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte Wahrscheinlich zwei Tatorte Zunächst werden sieben Leichen in der Schule, an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden Polizei ermittelt auf Hochtouren Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen

12.02.2026

Oslo, 06.02.2026: Mette-Marit entschuldigt sich: Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie. Am Freitag ist es dann so weit – in Form einer schriftlichen Mitteilung: «Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe», zitiert das Königshaus die Kronprinzessin darin. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.» Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe. In E-Mails sollen sich die Kronprinzessin und der Sexualstraftäter über mehrere Jahre zu privaten Themen ausgetauscht haben – nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. In den kürzlich veröffentlichten Akten zu dem Fall taucht ihr Name mehrere Hundert Male auf.

09.02.2026

