Ehefrau Simone Lugner bei der Abdankung. sda

Jacqueline Lugner verklagt ihre Stiefmutter Simone wegen 13'400 Franken Reparaturkosten für einen Unfall mit dem Firmenwagen. Simone legt jedoch Einspruch ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Lugner, die Witwe von Richard «Mörtel» Lugner, hat Probleme mit seiner Familie, die sie bereits bei der Trauerfeier ignorierte.

Nach einem Unfall mit einem Firmenwagen wird sie von Jaqueline Lugner, der Tochter von Richard, wegen der Reparaturkosten angeklagt.

Der Fall soll bald vor einem Wiener Gericht verhandelt werden. Mehr anzeigen

Simone Lugner (43), die Witwe von Richard «Mörtel» Lugner, hat Probleme mit der Familie ihres verstorbenen Mannes. Bereits an seiner Trauerfeier wurde sie von der Familie ignoriert, dann verlor sie ihren Job, den Richard ihr gegeben hatte und schliesslich musste sie ihren Schreibtisch in der Lugner City räumen.

Doch der Streit geht immer weiter.

Acht Tage nach dem Tod des Baulöwen baute Simone einen Unfall mit einem Firmenwagen. Sie kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Und dafür soll Simone jetzt bezahlen. Jacqueline Lugner (31), die Tochter von «Mörtel» und Lugner-City-Chefin, hat sie nämlich dafür jetzt angeklagt.

«Ich habe den Unfallbericht ausgefüllt und in der Lugner City abgegeben, weil es ja ein Firmenwagen war. Damit war der Fall für mich erledigt», sagt Simone zu «Bild». Doch offenbar übernahm die Versicherung lediglich die Schäden am anderen Fahrzeug. Die Reparaturkosten des BMWs in Höhe von umgerechnet knapp 13'400 Franken soll die Witwe nun selbst tragen.

Simone legt daraufhin Einspruch ein. Bald soll der Fall vor dem Wiener Gericht verhandelt werden. «Sie möchten mir eins auswischen, und zwar mit allen Mitteln», findet die Witwe. Warum, wisse sie auch nicht.

Mehr Videos aus dem Ressort