«Aktenzeichen XY … Ungelöst» kehrt 2025 und 2026 für zwei Sondersendungen zurück ins SRF. Lukas Reimann fordert für die Sendung einen festen Sendeplatz im Schweizer Fernsehen. Bild: Keystone

«Aktenzeichen XY … Ungelöst» fesselt das TV-Publikum seit 1967. Das SRF ist als Co-Produzentin 2003 ausgestiegen. Nationalrat Lukas Reimann (SVP/SG) will das Ur-True-Crime-Format zurück im regulären Programm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nationalrat Lukas Reimann (SVP) fordert die Rückkehr von «Aktenzeichen XY … Ungelöst» ins reguläre SRF-Programm, da er die Sendung für ein wirksames Instrument zur Verbrechensaufklärung und Kriminalprävention hält.

Obwohl die Sendung früher auch in der Schweiz lief, wurde sie 2003 aus Quotengründen eingestellt; 2025 und 2026 sind zwei Sondersendungen geplant, Reimann fordert jedoch einen festen monatlichen Sendeplatz.

Trotz seiner Unterstützung für eine Halbierung der Serafe-Gebühren hält Reimann die Investition in Aktenzeichen XY für gerechtfertigt, da sie laut ihm zur öffentlichen Sicherheit beiträgt und ein Millionenpublikum erreicht. Mehr anzeigen

«Aktenzeichen XY … Ungelöst» ist eine der erfolgreichsten Sendungen des deutschsprachigen Fernsehens und gilt als erstes True-Crime-Format der Welt. Zu ihren regelmässigen Zuschauern gehört auch Nationalrat Lukas Reimann (SVP/SG). «Ja, ich bin ein Fan, ich schaue die Sendung immer am ZDF und höre auch die XY-Podcasts», sagt er zu blue News am Telefon.

Und jetzt fordert er mit einer Motion «Aktenzeichen XY … Ungelöst» zurück im regulären Programm von SRF.

Die Sendung ist ein Dauerbrenner. Ihr erster Moderator Eduard Zimmermann, der auch ihr Erfinder ist, gehört zu den TV-Legenden im deutschsprachigen Raum. Ab 1967 hat er ungelöste Kriminalfälle präsentiert, die teilweise von Schauspielern nachgestellt wurden. Die Zuschauer*innen bat er um Mithilfe, diese konnten noch während der Sendung ihre Hinweise telefonisch im Studio melden.

Erfolgreich, aber der Angstmacherei bezichtigt

Ab 1969 war das Schweizer Fernsehen Teil der Produktion, Fälle aus der Schweiz fesselten das Publikum des Landessenders. Die furchteinflössendsten Verbrechen waren nach der Sendung jeweils Tagesgespräch. Aber «Aktenzeichen XY», wie die Sendung gewöhnlich genannt wurde, stand auch in der Kritik. Nicht wenige bezichtigten sie der Angstmacherei – ihr Gesicht, Eduard Zimmermann, soll auf einer Todesliste der RAF gestanden haben, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Doch 2003 war in der Schweiz die TV-Verbrecherjagd zu Ende. Der damalige Chefredaktor von SF DRS – heute SRF – erklärte bei «persönlich.com», die Sendung müsse vom Freitag auf den Donnerstag geschoben werden und würde dort quotenstärkere Gefässe verdrängen.

2025 und 2026 kehrt «Aktenzeichen XY … ungelöst» mit zwei Ausgaben ins SRF-Programm zurück – eine rollt den gewaltsamen Tod einer bulgarischen Prostituierten auf, die 2014 im Vierwaldstättersee gefunden worden ist.

«Grosser Mehrwert für die Sicherheit»

Lukas Reimann will sich mit zwei Sondersendungen auf SRF nicht zufriedengeben. Mit einer Motion fordert er wieder einen festen, monatlichen Sendeplatz für die öffentliche Verbrechersuche via Bildschirm. «Von rund 5’800 ausgestrahlten Kriminalfällen konnten immerhin rund 38 Prozent gelöst werden», wirbt der Jurist im Motionstext für die Sendung. So eindrücklich diese Zahl ist, lässt sich nicht feststellen, wie viele dieser Fälle auch ohne TV-Präsenz aufgeklärt worden wären.

Reimann hält am Telefon dagegen: «Im Podcast ‹Aktenzeichen XY … gelöst› wird immer wieder gezeigt, wie ein Hinweis nach der TV-Sendung die Ermittlungen entscheidend voranbrachte.» Das gelte wohl nicht für alle, aber sicher für viele Fälle, die nach der Ausstrahlung aufgeklärt werden konnten.

Reimann hält in der Begründung seiner Motion fest, Aktenzeichen XY sei ein wertvolles Instrument für die Kriminalprävention, beispielsweise in den Bereichen Betrug oder Femizide. Mehr noch: «Es gibt keine andere Fernsehsendung, die einen derart grossen Mehrwert für Sicherheit, Gesellschaft und Bevölkerung bringt.»

Im Gespräch mit blue News fügt er an, dass in den Sendungen auch regelmässig erklärt werde, wie man sich vor Enkeltrick-Betrügern und Online Scams schützen könne.

«Keine Angstmacherei, sondern Abbild der Realität»

Im Programm von ZDF sei «Aktenzeichen XY» das mit Abstand quotenstärkste Produkt, lobt Reimann. Selbst beim nicht mehr so TV-orientierten Publikum der 14- bis 49-Jährigen erreiche es 20 Prozent Marktanteil.

Die Sendung helfe der Polizei, schwere und schwierige Fälle aufzuklären. Zudem fördere sie die öffentliche Sicherheit, indem sie mit dem XY-Preis für Zivilcourage «Menschen auszeichnet, die beherzt und beispielhaft in Notsituationen eingreifen, um andere zu schützen».

Aus all diesen Gründen sei es «nicht verständlich und falsch, dass sich die Schweiz nicht mehr an Aktenzeichen XY beteiligt und damit auch Schweizer Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit nimmt, regelmässig öffentlichkeitswirksam zu fahnden, zu ermitteln und aufzuklären und dabei ein Millionenpublikum zu erreichen.»

Ob es die dramatische Inszenierung realer Verbrechen brauche, um Hinweise aus der Öffentlichkeit zu erhalten, will blue News von Reimann wissen. Dieser antwortet: «Es ist offensichtlich die Form, die die Leute erreicht. Man muss den Inhalt auch verkaufen, damit genügend Leute zuschauen.»

Den Vorwurf, die Sendung betreibe Angstmacherei, wendet er ins Positive: «Es kann einen positiven Effekt haben, wenn sich die Leute bewusst werden, dass Kriminielle unterwegs sind und sich vorsichtiger verhalten. Schliesslich ist die Sendung ein Abbild der Realität.»

Halbierungsinitiative und «Aktenzeichen XY» für Reimann kein Widerspruch

Lukas Reimann ist erklärter Unterstützer der Halbierungsinitiative, die die Serafe-Gebühren auf 200 Franken senken will – was nur mit weiteren drastischen Sparmassnahmen zu erreichen wäre. Die Kosten für den Wiedereinstieg als Co-Produzentin von «Aktenzeichen XY … Ungelöst» – die der SVP-Politiker nicht kennt – sind für ihn dennoch gerechtfertigt. «Das ist eine Frage der Prioritäten. Als Service Public steht für mich höchstens die Tagesschau noch weiter oben», führt Reimann aus.

Generell kommt eher selten Positives über das SRF aus der SVP. Bringt es «Aktenzeichen XY» zurück auf den Schirm, würde es mit Lukas Reimann wohl einen Kritiker besänftigen.