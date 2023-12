Luxusflüge in die Malediven finden nur schwerlich Absatz. Imago

Ab Zürich direkt nach Malé in der Business-Class. Seit gut einem Monat gibt es dieses Angebot von BeOnd, doch so richtig zum Fliegen kommen will das Angebot nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit gut einem Monat bietet die Fluggesellschaft BeOnd Business-Class-Flüge von Zürich und München nach Dubai und auf die Malediven an.

Doch das Angebot stösst kaum auf Interesse. So seien teilweise unter 15 oder zehn Plätze in den Flügen belegt.

Vergangene Woche soll sogar ein Flieger mit nur einer Person als Passagier abgehoben sein. Mehr anzeigen

Seit Mitte November fliegt BeOnd mit einem Airbus A319 von München und Zürich nach Dubai und auf die Malediven. Die Fluggesellschaft verkehrt dabei in reiner Business-Class-Bestuhlung.

Von der angestrebten Auslastung von 75 Prozent ist das Unternehmen aber noch weit entfernt. Dies berichtet «Aero Telegraph» auf seiner Website. Das Aviatik-Portal weiss, dass die ersten Flüge der maledivischen Airline alles andere als gut gefüllt waren.

Platz hätten 44 Reisende

So seien ab München wie auch ab Zürich teilweise unter 15, teils auch nur unter zehn Reisende an Bord gewesen. Ab München hob ein Flug mit nur einem Reisenden ab, wie es weiter heisst. Platz hätte es für 44 Reisende.

«BeOnd ist eine neue Fluggesellschaft auf dem Markt, und wir sind mit der Leistung und der Marktresonanz zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden», sagt ein Sprecher zu «Aero Telegraph». Wie bei jeder Fluggesellschaft würden die Buchungen je nach Stadt, Flug und Jahreszeit variieren. Und weiter: «Bei einem Urlaubsziel wie den Malediven variiert die Dauer der Ferien, und es wird eine Weile dauern, bis sich unser Zeitplan mit dem der Kunden deckt.»

BeOnd wird nicht genutzt, obwohl Angebot günstiger ist

Wer einen Blick zu den Flugticket-Preisen wirft, wird überrascht. Denn die einzigen beiden Gesellschaften, die ab Zürich ohne Umsteigen nach Malé fliegen, liegen preislich weit auseinander. Wie «20 Minuten» schreibt, kostet ein Hin- und Rückflug bei der Swiss-Schwester Edelweiss etwa 4600 Franken in der Business Class. Bei der Luxusairline kostet die Reise aber nur 3400 Franken.

Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass BeOnd Airlines in Dubai zwischenlanden muss, um Treibstoff zu tanken. Edelweiss muss dies nicht und hat demnach eine um eine Stunde kürzere Reisedauer.