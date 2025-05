Blick über Baden AG. (Archivbild) Keystone

Seit Monaten prägt reges Bautreiben das Bild der Badstrasse in Baden AG. Zahlreiche Gebäude werden hier neu errichtet oder saniert. Die Wohnungen an der Badstrasse und am angrenzenden Theaterplatz zählen mittlerweile zu den modernsten der Stadt – allerdings gehören sie auch zu den teuersten.

Beispielsweise der Gebäudekomplex am Theaterplatz 12. Eine Maisonette-Wohnung mit 4.5 Zimmern und 146 Quadratmetern und je einem Balkon auf beiden Etagen, ist ab Dezember für 5675 Franken monatlich zu mieten. Das ist auch für Baden ein hoher Preis.

Die Liegenschaft gehört der Intergrund AG. Der Inhaber der Firma, Martin Schoop, sagt dem «Badner Tagblatt»: «Natürlich will jeder Investor auch Geld verdienen. Aber ich versichere Ihnen: Ich verdiene mir hier keine goldene Nase, und es geht schon gar nicht darum, die Leute abzuzocken.» Aus finanzieller Sicht wäre es für ihn sinnvoller gewesen, das alte Gebäude für weitere fünfzehn bis zwanzig Jahre stehenzulassen.

Viele Herausforderungen

Schoop erklärt weiter: «Ich muss so viel Miete verlangen – sonst lohnt es sich nicht, hier überhaupt zu investieren.» Dazu kommen einige Herausforderungen: Die Baubewilligung kam später an als geplant, deshalb konnten die Wohnungen nicht rechtzeitig vermietet werden. Ausserdem steht auf dem Nachbargrundstück eine geschützte Eiche. Dafür musste ein teures Gutachten gemacht werden. Schoop darf zwar bauen, aber nur um den Baum herum. Dadurch werden die Wohnungen kleiner.

Schoop kritisiert zudem die zunehmende Bürokratie und die neue Bau- und Nutzungsordnung, die seiner Meinung nach die Planungssicherheit verkleinert. Er warnt, dass solche Regeln Investoren abschrecken könnten und das Bauen in Baden dadurch noch teurer wird. Besonders stört ihn, dass man schon für das Fällen von Bäumen ab 80 Zentimetern Umfang eine Genehmigung braucht.

Trotz der hohen Preise in Baden sind die Mietkosten im Vergleich zu Zürich noch moderat. Eine 6.5-Zimmer-Haus in Zürich wird für 30'000 Franken monatlich angeboten.