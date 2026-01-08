Die Aufsichtsbehörde wurde selbst beaufsichtigt. Dabei wurde Sparpotential entdeckt. (Symbolbild) Bild: Keystone

Sie schaut der Bundesanwaltschaft auf die Finger – nun steht sie selbst in der Kritik. Ein Bericht zeigt, welche teuren Extras sich die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gegönnt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gerät wegen teurer Extras in die Kritik der Finanzkontrolle.

Beanstandet werden unter anderem ein VIP-Informatikservice, zusätzliche Laptops, viel Bürofläche und bezahlte Medienbeobachtung.

Die Behörde zeigt sich einsichtig und kündigt Sparmassnahmen an. Mehr anzeigen

In Bundesbern gibt es kaum eine Behörde mit einem sperrigeren Namen als die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Der Name klingt kompliziert, Sinn und Zweck der Behörde sind aber einfach erklärt: Sie schaut den Bundesstaatsanwältinnen und -staatsanwälten auf die Finger. Diese ermitteln bei schweren Delikten wie Terrorismus, Sprengstofffällen, Falschgeld oder organisierter Kriminalität.

Nun gerät ausgerechnet diese Aufsicht selbst in die Kritik. Ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt: Die Behörde hat sich mehrere teure Sonderlösungen geleistet. Besonders auffällig ist ein spezieller Informatik-VIP-Service für die Präsidentin. Dieser Service beim Bund kostet laut Bericht jährlich 13'200 Franken – deutlich mehr als üblich.

Dazu kommen zusätzliche Laptops. Sechs der sieben Mitglieder verfügen über je zwei Geräte. Das Sekretariat begründet dies mit aufwendigen Software-Updates im Bundesnetz. Die Finanzkontrolle schätzt die Kosten dieser Ersatzgeräte auf rund 14'400 Franken pro Jahr. Für eine kleine Behörde sei das ungewöhnlich.

Medienbeobachtung, aber kaum was zu beobachten

Auch bei den Büros zeigte sich bislang wenig Sparwille. Pro Vollzeitstelle nutzt die Behörde rund 48 Quadratmeter. Zum Vergleich: Der Bund kommt im Schnitt mit gut 18 Quadratmetern aus. Würde sich die Aufsicht daran orientieren, liessen sich laut Finanzkontrolle rund 30'000 Franken pro Jahr sparen. Eine Rückgabe von überschüssiger Fläche scheiterte bisher, unter anderem wegen Sicherheitsauflagen.

Stolperstein Nummer drei ist ein externer Beratungsvertrag. Darin enthalten ist auch eine Medienbeobachtung. Überspitzt gesagt sind das bezahlte Zeitungsleser, die nachschauen, ob irgendwo über die AB-BA berichtet wird. Dafür sind fünf Stunden pro Monat vorgesehen – zum Preis von 1750 Franken.

Pikant daran: Laut Finanzkontrolle erhält das Sekretariat dafür kaum Resultate. Der Grund dafür ist wohl, dass die Aufsichtsbehörde nicht zu jenen Behörden gehört, über die besonders häufig in den Medien berichtet wird. Die Finanzkontrolle fordert deshalb, den Vertrag rasch zu überprüfen und allenfalls zu kündigen.

«Dem Sekretariat wird für diese Kosten kein Produkt abgegeben.»

Die AB-BA zeigt sich einsichtig. Sie akzeptiert die Kritik am VIP-Service und an den Zusatz-Laptops. Künftig soll statt des teuren Sonderservices eine günstigere Informatik-Variante genutzt werden. Bei den Software-Updates setzt die Behörde auf Einzellösungen. Bestimmte Aktualisierungen müssten weiterhin im Bundesnetz erfolgen, was für die Mitglieder mehr Aufwand bedeute, schreibt sie.