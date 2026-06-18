Luxus-Resort Bürgenstock lädt gebuchte Hotelgäste kurzfristig aus

Hier schlafen momentan keine Tourist*innen: Auf dem Bürgenstock über dem Vierwaldstättersee sollen die USA und der Iran am Freitag ein Friedensabkommen unterzeichnen. sda

Wegen des hochrangigen Treffens zwischen den USA und dem Iran bleibt das Bürgenstock Resort von Mittwoch bis Sonntag geschlossen. Gäste, die bereits gebucht haben, können nicht anreisen.

Britta Gfeller Britta Gfeller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen des USA-Iran-Gipfels auf dem Bürgenstock bleibt das Bürgenstock Resort von Mittwoch bis Sonntag für die Öffentlichkeit geschlossen.

Bereits bestätigte Hotelbuchungen wurden kurzfristig annulliert.

Das Resort verspricht individuelle Lösungen für die Betroffenen, macht aber keine Angaben zur Anzahl der stornierten Buchungen. Mehr anzeigen

Das Friedensabkommen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten haben die USA und der Iran zwar überraschend schon gestern unterschrieben. Laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) findet gemäss aktuellem Stand am Freitag aber trotzdem ein Treffen auf dem Bürgenstock statt. Die involvierten Länder sollen dort zu ersten Verhandlungen über die Umsetzung des Abkommens zusammenkommen, wie SRF berichtet.

Das sind natürlich erfreuliche Neuigkeiten. Trotzdem dürfte das Treffen einigen einen Strich durch die Rechnung machen. Genauer gesagt jenen, die vorhatten, zwischen Mittwoch und Sonntag in einem der Hotels auf dem Bürgenstock in Nidwalden zu übernachten.

Wie blue News von einem Betroffenen erfahren hat, wurden diese Hotelgäste nämlich kurzfristig einfach wieder ausgeladen. Das Bürgenstock Resort bestätigt das auf Anfrage: «Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne bleibt im Zusammenhang mit dem Lake Lucerne Summit von Mittwoch bis einschliesslich Sonntag für die Öffentlichkeit geschlossen.» Auch öffentliche Verkehrsmittel verkehren in dieser Zeit keine zum und vom Bürgenstock.

Gäste werden individuell kontaktiert

Betroffen sind Gäste aller Preiskategorien – sowohl jene, die 370 Franken pro Nacht für eine Übernachtung im Chalet bezahlt haben, als auch jene, die für 1780 Franken oder mehr ein Zimmer im Hotel und Spa gebucht haben.

Das Resort macht «aus Datenschutz- und Diskretionsgründen» keine Angaben dazu, wie viele Gäste von der Absage der Buchungen betroffen sind. Es sei sehr wichtig, dass Sicherheit, Professionalität und der respektvolle Umgang mit betroffenen Gästen jederzeit gewährleistet sei, lässt es verlauten. «Deshalb werden alle Personen persönlich kontaktiert und jede Situation individuell geprüft. Unser Anspruch ist es, für jeden einzelnen Gast eine persönliche, respektvolle und hochwertige Lösung zu finden.»

Wie genau diese Lösung aussieht und ob den Gästen alternative Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wurden, verrät das Bürgenstock Resort nicht. Wie CH Media berichtet, wurden einige Gäste in andere Luxushotels in der Region umquartiert.

Bürgenstock muss keine Ersatzunterkunft anbieten

Das Hotel sei in solchen Fällen nicht verpflichtet, eine Ersatzunterkunft anzubieten, schreibt das Versicherungsunternehmen Axa auf Anfrage. Es bestehe jedoch Anspruch auf die vollständige Rückerstattung aller geleisteten Zahlungen. Ausserdem müsse in diesem Fall das Bürgenstock Resort für konkrete finanzielle Nachteile aufkommen und zum Beispiel die Mehrkosten für eine Ersatzunterkunft übernehmen.

Der Hotelkomplex auf dem Bürgenstock ist ein beliebter Ort für politische Verhandlungen. Erst 2024 organisierte die Schweiz dort eine Friedensverhandlung für die Ukraine. «Aufgrund der Lage, Infrastruktur und Erfahrung kann das Resort solche ausserordentlichen Anlässe professionell begleiten», schreibt das Bürgenstock Resort.

«Wenn Sicherheits-, Protokoll- und Behördenvorgaben greifen, ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Entscheidungen werden jeweils in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Delegationen, den relevanten Sicherheitsstellen sowie den offiziellen Protokollverantwortlichen getroffen.» Die Aufgabe des Hotels liege ausschliesslich in der «operativen Umsetzung» der Massnahmen.