Kampf der SteuerparadieseIn Luzern zahlen Firmen jetzt weniger Steuern als in Zug
SDA
7.5.2026 - 07:22
Luzern ist neu der steuergünstigste Kanton für Unternehmen. Laut einer PWC-Analyse liegt der effektive Steuersatz dort bei 11,66 Prozent – knapp tiefer als in Zug.
Keystone-SDA
07.05.2026, 07:22
07.05.2026, 07:24
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Luzern ist laut einer PWC-Analyse neu der Kanton mit den tiefsten Unternehmenssteuern. Mit einem effektiven Steuersatz von 11,66 Prozent verdrängt Luzern den bisherigen Spitzenreiter Zug (11,71 Prozent).
Die höchsten Unternehmenssteuern zahlen Unternehmen weiterhin in Bern und Zürich. Dort liegen die effektiven Steuersätze laut Studie bei rund 20 Prozent.
Trotz der Einführung der OECD-Mindeststeuer 2024 blieben die Steuersätze in der Schweiz weitgehend stabil. Acht Kantone senkten ihre Steuern 2026, während vier Kantone sie leicht erhöhten; international gehört Luzern weiterhin zu den steuergünstigsten Standorten Europas.
Gemäss einer Analyse des Beratungsunternehmens PWC ist Luzern neu der Kanton mit den tiefsten Unternehmenssteuern. Damit wird Zug auf dem Spitzenplatz dieser Rangliste abgelöst.
Hingegen zahlen Unternehmen in Bern und Zürich die höchsten Steuern, wie PWC am Donnerstag mitteilte. In der Studie wurden die effektiven Unternehmenssteuersätze verglichen
Laut der Erhebung besteht im laufenden Jahr in Luzern ein effektiver Steuersatz von 11,66 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr sank er stärker als jener von Zug, der neu bei 11,71 Prozent liegt. In Bern und Zürich beträgt er um die 20 Prozent.
So wirkt die OECD-Mindeststeuer
Insgesamt blieben die Steuersätze auch nach der Einführung der OECD-Mindeststeuer 2024 weitgehend stabil, wie es weiter hiess. Acht Kantone haben ihre Steuersätze 2026 demnach gesenkt, darunter sowohl die steuergünstigsten als auch Zürich. Vier Kantone (Basel-Stadt, Solothurn, Jura, Schaffhausen) haben sie leicht angehoben.
Die Zentralschweiz bleibt eine der Regionen mit den niedrigsten Steuern des Landes. Auch im internationalen Steuerwettbewerb sind die Steuersätze der Schweizer Kantone vorne dabei. Laut der Mitteilung sind die Unternehmenssteuern in der ganzen EU nur in Ungarn tiefer als in Luzern.
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