Es ist schon erstaunlich, dass es für die Einführung von Haltegebühren einen Projektkredit von sage und schreibe 14,5 Mio Franken braucht. Eine Frechheit was hier der Steuerzahler wieder zu berappen hat, damit ein Projektteam von weiss Gott wie vielen Leuten tagelang über Haltestellen nachdenken kann und wo man dazu vielleicht noch ein paar Parkplätze aufheben könnte.

booster24

"Der Stadtrat hat einen Sonderkredit von 14,5 Millionen Franken beantragt, um das Projekt zu finanzieren. Dieses Vorhaben ist in der Schweiz bisher einzigartig".



Was heisst einzigartig, es ist in der Schweiz gang und gäbe, solche Unsummen auszugeben um unnötige "Arbeitsplätze" zu schaffen. Aber eben, Deutschland macht vor.