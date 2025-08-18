Nach diesem Mann wird seit März 2025 gesucht. Kantonspolizei Luzern

Nach einem Bierkrug-Angriff am Bahnhof Ebikon LU im März 2025 sucht die Staatsanwaltschaft Emmen den mutmasslichen Täter und wendet sich nun mit verpixelten Bilder an die Öffentlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März 2025 wurde am Bahnhof Ebikon LU ein 50-jähriger Mann mit einem Bierkrug attackiert und schwer verletzt.

Der Täter ist bislang unbekannt, weshalb die Staatsanwaltschaft Emmen nun die Bevölkerung um Hinweise bittet.

Meldet sich der Gesuchte nicht bis zum 24. August, wollen die Behörden unverpixelte Fotos veröffentlichen. Mehr anzeigen

Fünf Monate nach einer schweren Körperverletzung am Bahnhof Ebikon bittet die Staatsanwaltschaft Emmen die Bevölkerung um Mithilfe. Ein bislang unbekannter Täter hatte im März 2025 einen Mann mit einem Bierkrug attackiert und ihn dabei erheblich verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 22. März 2025, kurz nach 22 Uhr. Nachdem sowohl das Opfer als auch der mutmassliche Täter einen Bus am Bahnhof Ebikon verlassen hatten, schlug der Angreifer dem 50-jährigen Mann unvermittelt einen Bierkrug ins Gesicht.

Anschliessend flüchtete er. Das Opfer musste mit mehreren Verletzungen umgehend im Spital behandelt werden.

Stellt sich der Täter bis Sonntag nicht, werden unverpixelte Bilder veröffentlicht. Kantonspolizei Luzern

Täter konnte bisher nicht identifiziert werden

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei den Täter bisher nicht identifizieren. Laut Beschreibung handelt es sich um einen etwa 185 Zentimeter grossen, glatzköpfigen Mann, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Baseballmütze und hellblauen Jeans bekleidet war.

Er sprach Schweizerdeutsch. Die Ermittlungsbehörden verfügen über Bildmaterial, auf dem der Gesuchte zu sehen ist – bisher noch verpixelt.

Nun wird der tatverdächtige Mann öffentlich aufgefordert, sich bis Sonntag, 24. August 2025, 12 Uhr bei der Luzerner Polizei zu melden. Sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, wollen die Behörden unverpixelte Fotos veröffentlichen.

Die Luzerner Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung zur gesuchten Person unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen.