Besitzer gesucht Luzerner Polizei findet Schmuck an Flussufer – aber wem gehört er?

Dominik Müller

9.2.2026

In der Luzerner Gemeinde Zell sind diverse Schmuckteile aufgefunden worden. Die Polizei sucht nun die Besitzer der Gegenstände.

Dominik Müller

09.02.2026, 14:14

09.02.2026, 14:39

Ein Bürger meldete der Luzerner Polizei am Mittwoch, dass er in der Luther auf dem Gemeindegebiet von Zell diverse Schmuckgegenstände gefunden habe. Die ausgerückten Beamten konnten daraufhin den Schmuck sowie weitere Gegenstände und Schatullen im Uferbereich sicherstellen.

«Woher die Schmuckgegenstände stammen und wem sie gehören, ist derzeit unklar», schreibt die Polizei in einer Mitteilung am Montag. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die Besitzer der Gegenstände. Personen, welche ihre Gegenstände wiedererkennen oder Hinweise zu den Besitzern geben können, werden gebeten, sich zu melden.

