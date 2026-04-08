Die Luzerner Polizei hat seit vergangenem Mittwoch drei Autofahrer gestoppt, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Fälle in Eschenbach, Malters und Mauensee. Alle drei Männer wurden festgenommen und angezeigt. Ihre Fahrzeuge sind sichergestellt, die Führerausweise abgenommen.
In Eschenbach fuhr etwa ein 52-jähriger Brasilianer am Mittwochmittag mit 148 km/h statt der erlaubten 80 km/h auf der Rothenburgstrasse. Polizisten hielten ihn vor Ort an. Der Mann darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Fahrzeug mehr führen. Die Staatsanwaltschaft Emmen untersucht den Fall.
Hohe Strafen für verurteilte Raser
Zwei Tage später, am Freitag, war ein 33-jähriger Schweizer auf der Kantonsstrasse bei Malters mit 150 km/h statt 80 unterwegs. Eine Patrouille nahm die Nachfahrt auf und konnte den Wagen anhalten. Der Lenker wurde festgenommen, sein Fahrzeug beschlagnahmt. Zuständig ist ebenfalls die Staatsanwaltschaft Emmen.
In der Nacht auf Sonntag schliesslich fuhr ein 20-jähriger Schweizer bei Mauensee mit 160 km/h durch eine 80er-Zone in Richtung Sursee. Auch hier stellte die Polizei das Auto sicher und nahm den Führerausweis ab. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Untersuchung.
Alle drei Autofahrer werden wegen qualifiziert grober Geschwindigkeitsüberschreitung nach dem sogenannten Rasertatbestand angezeigt. In der Schweiz gilt eine solche Tat als Offizialdelikt und kann zu Freiheitsstrafen von bis zu mehreren Jahren führen. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
Ab wann ist man ein Raser?
Seit dem 1. Januar 2013 ist der sogenannte Rasertatbestand im Strassenverkehrsgesetz (SVG) verankert. Wer bestimmte Geschwindigkeitslimiten massiv überschreitet, gilt automatisch als Raser. Es drohen Freiheitsstrafe und ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren. Im Wiederholungsfall beträgt der Entzug mindestens zehn Jahre.
Grenzwerte für den Rasertatbestand:
Innerorts (30 km/h): Überschreitung um mindestens 40 km/h
Innerorts (50 km/h): Überschreitung um mindestens 50 km/h
Ausserorts (80 km/h): Überschreitung um mindestens 60 km/h
Autobahn (120 km/h): Überschreitung um mindestens 80 km/h