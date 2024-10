Am Montagmorgen ist in Sursee LU eine Bank überfallen worden. Die Kantonspolizei sucht mit Bildern nach dem Täter. Kapo Luzern

Am Montagmorgen hat ein unbekannter Mann die Valiant Bank in Sursee überfallen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Mann hat am Montagmorgen nach 9.30 Uhr die Valiant Bank an der Bahnhofstrasse 12 in Sursee maskiert betreten. Am Schalter hat er Bargeld gefordert. Verletzt wurde niemand.

Danach ist der Täter über den Schulhausplatz St. Georg in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Mann ist ca. 175 cm gross. Beim Überfall trug er eine schwarze Nike-Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und weisse Nike-Turnschuhe, teilen die Behörden mit.