Mysteriöser Karton im Gepäck Luzerner Polizei sucht Tabak-Räuber – kennst du diesen Mann?

Dominik Müller

5.11.2025

Mit diesem Bild fahndet die Luzerner Polizei nach dem Täter.
Mit diesem Bild fahndet die Luzerner Polizei nach dem Täter.
Luzerner Polizei

Am Dienstagnachmittag hat sich in der Stadt Luzern ein Raub auf ein Tabakwarengeschäft ereignet. Verletzt wurde niemand. Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Redaktion blue News

05.11.2025, 15:15

05.11.2025, 15:30

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft an der Löwenstrasse in der Stadt Luzern ein Tabakwarengeschäft betreten und von einer Angestellten die Herausgabe von Geld verlangt. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Der Täter öffnete demnach daraufhin selbst die Kasse, entnahm Bargeld und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann trug eine Gummimaske, die wie ein glatzköpfiger Mann aussah, dazu eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Windjacke, einer grauen Cargohose und schwarzen Schuhen. Zudem hatte er eine braune Umhängetasche mit weiss-rotem Riemen und trug einen grösseren, braunen Versandkarton mit sich, den er zunächst im Geschäft deponierte und beim Verlassen nach dem Raub wieder mitnahm.

Die Luzerner Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Löwenstrasse Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge festgestellt haben.

