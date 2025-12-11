Wenn die Dämmerung ab Dezember früher eintritt, sind zahlreiche Einbrecher unterwegs. Symbolbild: Keystone

In den vergangenen Tagen wurden der Luzerner Polizei über 50 Einbrüche aus verschiedenen Gemeinden im gesamten Kantonsgebiet gemeldet. Die Polizei ruft die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf.

In den letzten Tagen sind bei der Luzerner Polizei über 50 Meldungen zu Einbrüchen eingegangen. Betroffen waren vor allem Wohnungen und Einfamilienhäuser – dies in Gemeinden im gesamten Kantonsgebiet.

Die Polizei ruft die Bevölkerung in einer Mitteilung zu erhöhter Aufmerksamkeit auf und bittet, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. «Achten Sie insbesondere auf unbekannte Personen, die sich auffällig im Quartier bewegen», heisst es in der Mitteilung.

Auch fremde Fahrzeuge, die langsam oder suchend durchs Wohngebiet fahren, sollen beobachtet werden. Zudem sollen ungewöhnliche Geräusche – etwa Glasbruch oder splitterndes Holz – umgehend der Polizei gemeldet werden. Möglichst genaue Signalementsangaben erleichtern die Fahndung.

Polizei gibt Tipps

Zudem empfiehlt die Polizei, das eigene Zuhause konsequent zu sichern. Konkret: Türen und Fenster immer schliessen und verriegeln, keine Hinweise auf die eigene Abwesenheit hinterlassen und vertrauenswürdige Nachbarn informieren, wenn man länger nicht zu Hause ist.

Am Donnerstag machte zuvor ein Einbruch in Rupperswil AG Schlagzeilen. Nur, weil zum Tatzeitpunkt zufällig mehrere Polizei-Hundeführer privat trainierten, konnte der Tatverdächtige rasch gefasst werden.