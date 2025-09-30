Eine Sensibilisierungskampagne des Berufsbildungszentrums Bau & Gewerbe im Kanton Luzern. BBZB

In Luzern verbieten immer mehr Schulen das Tragen von Trainerhosen im Unterricht, was bei Schülern und Eltern unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Der Kanton hingegen bleibt bei Kleidungshinweisen.

Mehrere Luzerner Schulen verbieten das Tragen von Trainingshosen im Unterricht.

Das soll Spannungen und Gruppendruck unter Schülern verringern.

Der Kanton beschränkt sich auf Hinweise an die Eltern.

In Luzern sorgt ein neues Verbot für Diskussionen: Mehrere Schulen haben beschlossen, das Tragen von Trainerhosen im Unterricht zu untersagen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Diese Entscheidung zielt demnach darauf ab, eine angemessene Kleidungskultur zu fördern und die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten.

Rektor David Schuler betont, dass Trainerhosen als Freizeit- und Sportbekleidung nicht für den Unterricht geeignet seien. Das Verbot solle helfen, Spannungen und Gruppendruck innerhalb der Schülerschaft zu verringern, ohne die persönliche Entfaltung einzuschränken.

Kanton sieht Eltern in der Verantwortung

Das kantonale Bildungsdepartement verfolgt einen anderen Ansatz. Auf seiner Website werden zwar ebenfalls Hinweise zu unangemessener Kleidung wie kurzen Röcken und schlabbrigen Trainerhosen gegeben, jedoch ohne strikte Vorschriften.

Die Verantwortung für die Kleiderwahl liege bei den Eltern, die ihre Kinder entsprechend erziehen sollten. Die Schule sei ein Arbeitsort und kein Ort der Freizeit, so die Botschaft des Departements.

Ein junger Mann in Trainerhose: So kommt er in Luzerner Schulen mitunter nicht hinein. KEYSTONE

An der Schule Mariahilf in der Luzerner Altstadt, wo das Verbot seit diesem Schuljahr gilt, sind die Meinungen geteilt. Eine Umfrage der «Luzerner Zeitung» zeigt, dass einige Eltern die Vorschrift als unpassend empfinden, da sie nicht zur Lebensrealität der Kinder passe. Viele Jugendliche trügen regelmässig Trainerhosen oder seien nach dem Unterricht sportlich aktiv.

«Was zählt überhaupt als Trainerhose?»

Ein Vater fragt sich, was überhaupt als Trainerhose zähle und ob Schulen nicht wichtigere Herausforderungen hätten als eine Kleiderordnung. Unter den Schülern gibt es ebenfalls unterschiedliche Ansichten. Ein Viertklässler findet die Regelung nicht schlimm, während eine Freundin zustimmt, dass Trainerhosen eher für zu Hause geeignet seien.

Ältere Sekundarschüler hingegen empfinden die Vorschrift als weniger cool, da viele von ihnen gerne Trainerhosen tragen würden. Eine angehende Betreuerin hält die Regel für verständlich, da im Berufsleben ebenfalls keine Trainerhosen getragen würden.

Einige Sekundarschüler empfinden die Vorschriften als ungerecht und übergriffig, da sie das Gefühl haben, dass ihre persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Sie argumentieren, dass die Kleiderwahl Teil der eigenen Persönlichkeit sei und dass die meisten ohnehin wüssten, dass Trainerhosen im Berufsleben unangebracht seien.