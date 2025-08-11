Parken im Emmen Center ist künftig nicht mehr kostenlos. KEYSTONE

Nach einem halben Jahrhundert ohne Parkgebühren zieht das Emmen Center in Emmenbrücke die Notbremse. Grund sind 2000 Kantonsbeamte, die ab 2026 in der Nähe arbeiten werden – und wohl auch gratis parkieren würden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Emmen Center in Emmenbrücke LU erhebt ab 2026 erstmals Parkgebühren.

Ziel ist es, Kantonsangestellte vom Abstellen ihrer Autos auf den Center-Parkplätzen abzuhalten.

Kunden dürfen weiterhin bis zu vier Stunden gratis parkieren, am Samstag sogar bis zu sechs Stunden. Mehr anzeigen

Nach 50 Jahren ohne Gebühren ist Schluss mit Gratisparkieren im Emmen Center in Emmenbrücke. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, hat die Betreiberin Manor AG ein Baugesuch für eine Barrierenanlage eingereicht. Hintergrund ist das neue kantonale Verwaltungszentrum, das 2026 unweit des Shoppingcenters eröffnet wird. Dort werden rund 2000 Angestellte arbeiten – mit beschränkten und kostenpflichtigen Parkplätzen.

Das Emmen Center will verhindern, dass diese auf die eigenen Gratisplätze ausweichen. «Ziel ist es nicht, den Kundinnen und Kunden zusätzliche Kosten aufzubürden», betont die Betreiberin. Deshalb sollen Gebühren erst ab einer Parkdauer von mehr als vier Stunden an Werktagen fällig werden.

Moderatere Regeln für Kunden

Das neue Tarifsystem sieht werktags moderate Kosten für Kurzzeitparker vor, wird aber für Langzeitparker teuer: Zwischen vier und fünf Stunden fallen drei Franken an, bis sechs Stunden bereits 23 Franken. Wer sein Auto acht Stunden abstellt, zahlt 40 Franken.

Am Samstag dürfen Kunden bis zu sechs Stunden gratis parkieren. Strenger wird es ausserhalb der Öffnungszeiten: An Sonn- und Feiertagen sowie nachts gilt nur eine Gratiszeit von 90 Minuten, danach kostet jede Stunde fünf Franken.

Für Velos und Motorräder bleibt das Parkieren weiterhin kostenlos – eine Option, die auch viele Kantonsangestellte künftig in Betracht ziehen könnten.