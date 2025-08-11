Nach 50 JahrenLuzerner Shopping-Center führt Parkgebühren ein – wegen Kantonsbeamten
Sven Ziegler
11.8.2025
Nach einem halben Jahrhundert ohne Parkgebühren zieht das Emmen Center in Emmenbrücke die Notbremse. Grund sind 2000 Kantonsbeamte, die ab 2026 in der Nähe arbeiten werden – und wohl auch gratis parkieren würden.
Nach 50 Jahren ohne Gebühren ist Schluss mit Gratisparkieren im Emmen Center in Emmenbrücke. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, hat die Betreiberin Manor AG ein Baugesuch für eine Barrierenanlage eingereicht. Hintergrund ist das neue kantonale Verwaltungszentrum, das 2026 unweit des Shoppingcenters eröffnet wird. Dort werden rund 2000 Angestellte arbeiten – mit beschränkten und kostenpflichtigen Parkplätzen.
Das Emmen Center will verhindern, dass diese auf die eigenen Gratisplätze ausweichen. «Ziel ist es nicht, den Kundinnen und Kunden zusätzliche Kosten aufzubürden», betont die Betreiberin. Deshalb sollen Gebühren erst ab einer Parkdauer von mehr als vier Stunden an Werktagen fällig werden.
Moderatere Regeln für Kunden
Das neue Tarifsystem sieht werktags moderate Kosten für Kurzzeitparker vor, wird aber für Langzeitparker teuer: Zwischen vier und fünf Stunden fallen drei Franken an, bis sechs Stunden bereits 23 Franken. Wer sein Auto acht Stunden abstellt, zahlt 40 Franken.
Am Samstag dürfen Kunden bis zu sechs Stunden gratis parkieren. Strenger wird es ausserhalb der Öffnungszeiten: An Sonn- und Feiertagen sowie nachts gilt nur eine Gratiszeit von 90 Minuten, danach kostet jede Stunde fünf Franken.
Für Velos und Motorräder bleibt das Parkieren weiterhin kostenlos – eine Option, die auch viele Kantonsangestellte künftig in Betracht ziehen könnten.
