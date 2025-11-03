Luzerner Traditionsmodehaus schliesst nach 117 Jahren für immer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Felber sagt Adieu Luzerner Traditionsmodehaus schliesst nach 117 Jahren für immer

Dominik Müller

3.11.2025

In die Hauptgasse in Willisau LU wird bald ein neues Modehaus einziehen.
In die Hauptgasse in Willisau LU wird bald ein neues Modehaus einziehen.
Google Street View

Seit 1908 ist das Modehaus Felber fester Bestandteil von Willisau. Im Januar 2026 schliesst das Geschäft – doch mit «1517 Mode & Mehr» kündigt sich bereits ein modischer Neuanfang an.

Dominik Müller

03.11.2025, 14:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Modehaus Felber in Willisau macht Ende Januar 2026 nach über 117 Jahren Familiengeschichte zu.
  • Grund für den Entscheid ist unter anderem der Strukturwandel im Detailhandel.
  • Im Spätsommer 2026 übernimmt das Modehaus «1517 Mode & Mehr» die Verkaufsfläche.
Mehr anzeigen

Das Modehaus Felber im Herzen von Willisau LU schliesst Ende Januar 2026 – nach über 117 Jahren geht damit eine Ära zu Ende. Seit 1908 prägte das Traditionsgeschäft an der Hauptgasse das Stadtbild und kleidete Generationen von Kundinnen und Kunden ein. Fast hundert Lernende wurden in dieser Zeit ausgebildet, wie der «Willisauer Bote» berichtet.

Gegründet wurde das Fachgeschäft von Franz Felber im Jahr 1908. Sein Sohn führte das Unternehmen jahrzehntelang weiter – berühmt wurde in den 1970er-Jahren der Slogan: «Wen Felber kleidet, wird beneidet.» Seit 1999 leiten die Brüder Guido und Franz Felber den Familienbetrieb in dritter Generation.

Nun ziehen sie sich zurück: «Planmässig und mit einem lachenden und einem weinenden Auge», wird Guido Felber vom «Willisauer Boten» zitiert. Der Grund: Der Wandel im Detailhandel, der Druck durch den Onlineverkauf und persönliche gesundheitliche Gründe.

Neues Modehaus zieht ein

Bis Ende Januar 2026 bleibt das Geschäft geöffnet. Seit Anfang November läuft ein grosser Totalausverkauf auf 340 Quadratmetern. Die Liegenschaft bleibt im Besitz der Familie, der Mietvertrag endet jedoch.

Ganz still wird es an der Hauptgasse aber nicht: Im Spätsommer 2026 zieht mit «1517 Mode & Mehr» ein neues Modehaus ein. «Damit bleibt der Branchenmix im Städtli lebendig», sagt Guido Felber. Und fügt hinzu: «Die Zukunft der Innenstädte liegt in den Händen der Konsumenten – wer weit denkt, kauft nah ein.»

Mehr aus dem Ressort

Emmentaler nur aus der Schweiz?. Zwischen der Schweiz und Österreich tobt ein Käse-Krieg

Emmentaler nur aus der Schweiz?Zwischen der Schweiz und Österreich tobt ein Käse-Krieg

Selbstunfall in Pfäffikon ZH. Lieferwagen-Fahrer (53) prallt in Baum – tot

Selbstunfall in Pfäffikon ZHLieferwagen-Fahrer (53) prallt in Baum – tot

Spur der Zerstörung in Auenstein AG. Unbekannte randalieren bei Chaostrip mit 4,5-Tonnen-Walze

Spur der Zerstörung in Auenstein AGUnbekannte randalieren bei Chaostrip mit 4,5-Tonnen-Walze

Meistgelesen

Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom ist eingestürzt
Luzerner Traditionsmodehaus schliesst nach 117 Jahren für immer
Supreme Court prüft Trumps Zölle – Präsident warnt vor «Hölle»
Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende