Luzerner Traditionsmodehaus schliesst nach 117 Jahren für immer

In die Hauptgasse in Willisau LU wird bald ein neues Modehaus einziehen. Google Street View

Seit 1908 ist das Modehaus Felber fester Bestandteil von Willisau. Im Januar 2026 schliesst das Geschäft – doch mit «1517 Mode & Mehr» kündigt sich bereits ein modischer Neuanfang an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Modehaus Felber in Willisau macht Ende Januar 2026 nach über 117 Jahren Familiengeschichte zu.

Grund für den Entscheid ist unter anderem der Strukturwandel im Detailhandel.

Im Spätsommer 2026 übernimmt das Modehaus «1517 Mode & Mehr» die Verkaufsfläche. Mehr anzeigen

Das Modehaus Felber im Herzen von Willisau LU schliesst Ende Januar 2026 – nach über 117 Jahren geht damit eine Ära zu Ende. Seit 1908 prägte das Traditionsgeschäft an der Hauptgasse das Stadtbild und kleidete Generationen von Kundinnen und Kunden ein. Fast hundert Lernende wurden in dieser Zeit ausgebildet, wie der «Willisauer Bote» berichtet.

Gegründet wurde das Fachgeschäft von Franz Felber im Jahr 1908. Sein Sohn führte das Unternehmen jahrzehntelang weiter – berühmt wurde in den 1970er-Jahren der Slogan: «Wen Felber kleidet, wird beneidet.» Seit 1999 leiten die Brüder Guido und Franz Felber den Familienbetrieb in dritter Generation.

Nun ziehen sie sich zurück: «Planmässig und mit einem lachenden und einem weinenden Auge», wird Guido Felber vom «Willisauer Boten» zitiert. Der Grund: Der Wandel im Detailhandel, der Druck durch den Onlineverkauf und persönliche gesundheitliche Gründe.

Neues Modehaus zieht ein

Bis Ende Januar 2026 bleibt das Geschäft geöffnet. Seit Anfang November läuft ein grosser Totalausverkauf auf 340 Quadratmetern. Die Liegenschaft bleibt im Besitz der Familie, der Mietvertrag endet jedoch.

Ganz still wird es an der Hauptgasse aber nicht: Im Spätsommer 2026 zieht mit «1517 Mode & Mehr» ein neues Modehaus ein. «Damit bleibt der Branchenmix im Städtli lebendig», sagt Guido Felber. Und fügt hinzu: «Die Zukunft der Innenstädte liegt in den Händen der Konsumenten – wer weit denkt, kauft nah ein.»