Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

IV-Rente von 1960 Franken Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr

Petar Marjanović

6.10.2025

Rudolf Schweizer war vor sechs Jahren auch national in die Schlagzeilen geraten, weil er als Parteiloser in die Luzerner Regierung wollte. (Archivbild)
Rudolf Schweizer war vor sechs Jahren auch national in die Schlagzeilen geraten, weil er als Parteiloser in die Luzerner Regierung wollte. (Archivbild)
KEYSTONE

Rudolf Schweizer kämpfte vergeblich um die Befreiung von der Serafe-Abgabe. Das Gericht wies seine Beschwerde ab. Doch es zeigte ihm, wie er Hilfe erhalten kann, ohne Gerichtskosten tragen zu müssen.

Petar Marjanović

06.10.2025, 07:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rudolf Schweizer aus Luzern, ehemaliger Karosseriemeister, wollte weiter von der Serafe-Abgabe befreit bleiben.
  • Das Bundesverwaltungsgericht wies seine Beschwerde ab, weil er keine aktuelle Bestätigung über Ergänzungsleistungen vorlegen konnte.
  • Immerhin erhält er unentgeltliche Rechtspflege und muss keine Gerichtskosten zahlen.
Mehr anzeigen

Rudolf Schweizer ist im Kanton Luzern kein Unbekannter. Der eidgenössisch diplomierte Karosserie-Werkleiter führte viele Jahre eine eigene Werkstatt in Kriens LU und trat mehrfach als parteiloser Kandidat zu politischen Wahlen an – unter anderem für den Luzerner Stadtrat und das Stadtpräsidium. Gewählt wurde er nie. Bekannt blieb er als Handwerker mit klaren Meinungen und als Bürger, der sich gegen Ungerechtigkeiten wehrt.

Nun hat Schweizer vor dem Bundesverwaltungsgericht einen weiteren Kampf verloren: Er wollte erreichen, dass er weiterhin keine Radio- und Fernsehabgabe bezahlen muss.

Das Unternehmen Serafe, welches die Radio/TV-Abgabe im Auftrag des Staates einzieht, hatte seine Befreiung aufgehoben, weil keine aktuelle Bestätigung über den Bezug von Ergänzungsleistungen mehr vorlag. Das Gericht bestätigte Ende September diesen Entscheid.

Bei Ergänzungsleistungen: Serafe-Befreiung beantragen

In seiner Beschwerde machte Schweizer seine schwierige finanzielle Lage geltend. Er verwies auf seine IV-Rente von 1960 Franken im Monat und auf gesundheitliche Probleme, die ihn seit Jahren arbeitsunfähig machen.

Das Gericht anerkannte diese Umstände, hielt aber fest: Eine Befreiung von der Abgabe ist nur möglich, wenn ein aktueller Nachweis über den Bezug von Ergänzungsleistungen vorliegt. Einen solchen Nachweis habe Schweizer nicht eingereicht.

Damit blieb seine Beschwerde chancenlos. Das Gericht zeigte ihm aber, was er tun kann: Sollte er künftig wieder Ergänzungsleistungen erhalten, kann er ein neues Gesuch bei Serafe stellen. Die Befreiung gilt dann rückwirkend ab dem Beginn des Leistungsbezugs.

Gerichtsprozess für ihn ohne Kosten

Auf weitere Forderungen Schweizers – etwa die Rückzahlung früherer Gebühren aus den Jahren 1993 bis 2014 – trat das Gericht nicht ein. Diese Punkte seien nicht Teil des laufenden Verfahrens.

Immerhin: Für die Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht muss er aufgrund des Anrechts auf unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten bezahlen. Mit diesem Mittel wird garantiert, dass Bürger*innen ohne Mittel ihr Recht vor Gericht einklagen können – sofern eine Beschwerde nicht aussichtslos erscheint.

Das Urteil vom 25. September 2025 (A-7212/2024) ist noch nicht rechtskräftig und kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Bundesrat senkt Mediengebühr per 2029 auf 300 Franken pro Jahr

Bundesrat senkt Mediengebühr per 2029 auf 300 Franken pro Jahr

Der Bundesrat senkt die Radio- und Fernsehabgabe ab dem Jahr 2029 von 335 auf 300 Franken für Privathaushalte und hebt die Gebühr per 2027 für kleine und mittlere Unternehmen auf. Das hat er am Mittwoch beschlossen – trotz breiter Kritik in der Vernehmlassung.

19.06.2024

Mehr zu Serafe

Bakom-Studie. Halbierungs-Initiative würde 3000 Stellen bei SRG bedrohen

Bakom-StudieHalbierungs-Initiative würde 3000 Stellen bei SRG bedrohen

Heftige Kritik im Parlament. Jetzt erklärt Rösti, wieso Serafe Millionengewinne machen darf

Heftige Kritik im ParlamentJetzt erklärt Rösti, wieso Serafe Millionengewinne machen darf

Dividende von 6 Millionen Franken. Serafe beschert Westschweizer Unternehmer Millionengewinn

Dividende von 6 Millionen FrankenSerafe beschert Westschweizer Unternehmer Millionengewinn

Meistgelesen

Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst
Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot
Gericht stoppt Nationalgarde-Einsatz in Oregon +++ Trump will zum 80. Geburtstag Käfigkampf vor Weissem Haus
Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um