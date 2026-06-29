Die Staatsanwaltschaft wirft einer Luzernerin vor, die Hilflosigkeit ihres Onkels ausgenutzt zu haben. Sie soll über Jahre hohe Bargeldbeträge von seinen Konten bezogen haben. Die Verteidigung widerspricht vehement.

Handelte es sich bei den Barbezügen um Veruntreuung oder Einverständnis des Onkels? Damit beschäftigt sich das Luzerner Kriminalgericht. (Symbolbild)

Darum geht’s Eine Luzernerin soll ihren pflegebedürftigen Onkel um 86'000 Franken gebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert dafür eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe und sagt, der Onkel habe allen Zahlungen zugestimmt.

Eine 66-jährige Luzernerin musste sich am Freitag sich vor dem Kriminalgericht wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, zwischen 2020 und dem Tod ihres Onkels im Jahr 2022 rund 86'000 Franken von dessen Konten für eigene Zwecke verwendet zu haben. Sie fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

Nachdem der Mann nach einem Sturz in ein Altersheim gezogen war, übernahm seine Nichte gemäss Bericht mit einer Kontovollmacht seine administrativen und finanziellen Angelegenheiten. Laut Anklage nutzte sie seine Hilflosigkeit aus und hob regelmässig Bargeldbeträge von 1000 oder 2000 Franken ab.

Für diese Bezüge gebe es laut Staatsanwaltschaft «keine plausible Erklärung». Die Behauptung, das Geld sei etwa für die Wohnungsmiete verwendet worden, sei «unschlüssig», da der Onkel bereits im Altersheim gelebt habe.

«Er wusste von den Zahlungen»

Die Verteidigung widerspricht dieser Darstellung. Die Beschuldigte, die an der Verhandlung aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht teilnahm, habe erklärt, dass «der Onkel von sämtlichen Zahlungen wusste und diesen auch zustimmte». Zudem habe die 66-Jährige sämtliche Kontobewegungen dokumentiert. Wer Geld veruntreuen wolle, verhalte sich in der Regel nicht so.

Nach Angaben der Verteidigung wurden mit den Bezügen unter anderem Krankenkassenprämien, Steuern und die Miete bezahlt. Die Wohnung sei zunächst weitergeführt worden, weil der Onkel gehofft habe, dorthin zurückkehren zu können. Kleinere private Ausgaben habe es zwar gegeben – «vielleicht einmal für ein paar Schuhe» –, diese seien jedoch mit dem Onkel abgesprochen gewesen.

Einen persönlichen finanziellen Vorteil habe die Beschuldigte nicht gehabt, argumentierte die Verteidigung weiter. Statt eines Dankes für die Betreuung ihres Onkels von der Familie habe sie «eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft» erhalten.

Das schriftliche Urteil steht noch aus. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Video aus dem Ressort