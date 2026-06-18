Am Ende führt Trump die Schweiz vor

Versailles statt BürgenstockAm Ende führt Trump die Schweiz vor
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Die Schweiz bereitete sich auf eine historische Zeremonie am Bürgenstock vor. Doch am Ende standen Donald Trump und Emmanuel Macron in Versailles vor den Kameras der Weltöffentlichkeit. Der Schweiz bleibt nur die Nebenrolle. Eine Analyse von Romandie-Chefredaktor Nicolas Barman.
Nicolas Barman
18.06.2026, 10:50
18.06.2026, 11:24
Barman Nicolas
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Der Bürgenstock wurde zeitweise als möglicher Ort für die feierliche Besiegelung des Iran-Abkommens gehandelt.
Stattdessen unterzeichnete US-Präsident Donald Trump das Dokument überraschend in Versailles neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Die Schweiz spielte bei den Vorbereitungen und rund um den G7-Gipfel zwar eine wichtige Rolle, die historischen Bilder gingen aber nach Frankreich.
Dabei deutete lange vieles darauf hin, dass die Schweiz selbst im Zentrum dieser historischen Woche stehen könnte.
Der Bürgenstock schien gesetzt
Seit Tagen kursierten Hinweise auf eine Zeremonie in der Schweiz. Der Bürgenstock, der sich mit der Ukraine-Konferenz einen Namen als internationale Verhandlungsplattform gemacht hatte, galt als logischer Ort für die nächste grosse diplomatische Inszenierung.
Auch Pakistan, das gemeinsam mit Katar zwischen Washington und Teheran vermittelte, sprach zunächst von einer Veranstaltung in der Schweiz. Der Eindruck entstand: Die eigentliche Unterschrift könnte auf Schweizer Boden erfolgen.
Der symbolische Akt war vollzogen – ohne die Schweiz.
Viel Arbeit, wenig Rampenlicht
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung, weil die Schweiz rund um den G7-Gipfel stark eingebunden war. Die Behörden unterstützten Frankreich bei Sicherheitsfragen, Logistik und Organisation. Der Gipfel fand schliesslich nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt statt.
Macron bedankte sich dafür sogar öffentlich. An seiner Abschlusspressekonferenz richtete er ausdrücklich Worte des Dankes an die Schweizer Behörden und sprach von einer wichtigen Zusammenarbeit während des Gipfels. Dies, obwohl sich die Behörden beider Länder uneins sind, wer die Kosten für die Sicherheit, etwa am Flughafen Genf übernehmen soll. Aktuell bleibt die Schweiz auf Kosten von rund 20 Millionen Franken sitzen.