Mädchen (14) stirbt nach Restaurantbesuch in den Ferien

Nach dem Restaurantbesuch verstarb das Mädchen. (Themenbild) sda

In Italien ist eine Britin nach dem Restaurantbesuch verstorben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien ist eine Britin nach dem Restaurantbesuch verstorben.

Jetzt ermittelt die Polizei. Mehr anzeigen

Eine 14-jährige Britin ist während ihrer Italienferien in Rom vermutlich an den Folgen einer schweren Erdnuss-Allergie verstorben. Die Jugendliche ass zusammen mit ihrer Familie in einer Pizzeria im Stadtteil Gianicolense, bevor sie etwa 15 Minuten später im Hotel einen anaphylaktischen Schock erlitt. Trotz einer schnellen Einlieferung ins Spital konnte sie nicht mehr gerettet werden, wie die italienische Polizei bekannt gab.

Ersten Berichten zufolge könnte das Dessert, das die Teenagerin zu sich nahm, Spuren von Erdnüssen enthalten haben, was die allergische Reaktion auslöste. Die Polizei untersucht derzeit sämtliche Speisen im Restaurant, um eine mögliche Erdnusskontamination festzustellen. Auch die hygienischen Bedingungen der Küche werden unter die Lupe genommen.

Familie kehrt nach Hause zurück

Der Vorfall ereignete sich gleich zu Beginn der Familienferien, der ursprünglich für kulturelle Ausflüge in Rom geplant war. Der Vater des Mädchens erlitt aufgrund des Schocks gesundheitliche Beschwerden und musste vorübergehend ebenfalls behandelt werden.

Die britische Botschaft steht mit den italienischen Behörden in Kontakt, und die Familie ist inzwischen nach Grossbritannien zurückgekehrt. Der tragische Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall an der Amalfi-Küste, bei dem vor fast zehn Jahren ein Kind an einer allergischen Reaktion starb.