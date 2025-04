Trimmis Auf der Überführung hat die Polizei weitere bereitgestellte Steine gefunden. Bild: Kantonspolizei Graubünden Eines der beschädigten Autos. Bild: Kantonspolizei Graubünden Die Autobahnüberführung auf der A13 in Trimmis. Bild: Kantonspolizei Graubünden Trimmis Auf der Überführung hat die Polizei weitere bereitgestellte Steine gefunden. Bild: Kantonspolizei Graubünden Eines der beschädigten Autos. Bild: Kantonspolizei Graubünden Die Autobahnüberführung auf der A13 in Trimmis. Bild: Kantonspolizei Graubünden

In der Osternacht haben Unbekannte von einer Überführung bei Trimmis GR Steine auf fahrende Autos geworfen. Der Sachschaden liegt über 10'000 Franken. Vier junge Männer wurden noch in der Nacht festgenommen.

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag sind auf der Autobahn in Trimmis GR mehrere Personenwagen durch heruntergeworfene Steine beschädigt worden. Insgesamt wurden fünf Autos von einer Überführung aus mit Steinen beworfen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Noch in der Nacht habe die Polizei vier in der Schweiz wohnhafte Männer als Täter ermittelt. Die Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, zwei Schweizer, ein Österreicher und ein Portugiese, wurden vorübergehend festgenommen. Sie sind geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

Der Sachschaden an den Autos, die ohne Kollisionen zum Stillstand gebracht werden konnten, beläuft sich auf insgesamt über zehntausend Franken.