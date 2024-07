Männliche Leiche soll aus der Thur geborgen werden

Hatte die Gefahr des Wasserfalls beim Baden in der Thur unterschätzt: ein 30-jähriger Schwimmer im Kanton St. Gallen. Keystone

Um eine mutmasslich männliche Leiche aus der Thur im Kanton St. Gallen zu bergen, haben Polizei und Rettungskräfte am Samstagabend ihre Bemühungen fortgeführt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann gerät beim Schwimmen in der Thur in einen Wasserfall.

Noch sind die Rettungskräfte dabei, eine Leiche zu bergen.

Ein in der Region Thurgau wohnhafter Pole sei kurz nach 15 Uhr bei der Thurbrücke zwischen Brübach SG und Henau SG in den Wasserfall geraten. Mehr anzeigen

Noch seien die Rettungskräfte dabei, eine Leiche aus der Thur zu bergen, mutmasslich einen toten Mann, sagte ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstagabend gegen 20.15 Uhr. Die Bergungsaktion könne länger dauern.

Ein in der Region Thurgau wohnhafter Pole sei kurz nach 15 Uhr bei der Thurbrücke zwischen Brübach SG und Henau SG in einen Wasserfall geraten, hatte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagnachmittag mitgeteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen badeten fünf Personen oberhalb dieses Wasserfalls.

Aus noch unbekannten Gründen geriet der Mann in den Wasserfall und konnte sich dort nicht mehr befreien. Wegen der gefährlichen Situation konnten ihm die anderen vier Personen auch nicht zu Hilfe eilen.

sda/tcar