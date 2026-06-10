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Laut Klimaexperten Mai 2026 war weltweit der zweitwärmste

SDA

10.6.2026 - 04:19

Von Dürre bis Überschwemmung: Im Mai 2026 sorgten Klimaextreme europaweit für Rekorde. (Archivbild)
Von Dürre bis Überschwemmung: Im Mai 2026 sorgten Klimaextreme europaweit für Rekorde. (Archivbild)
Keystone

Der Mai 2026 war weltweit der zweitwärmste Mai seit Beginn der Messungen. Besonders Europa erlebte laut Klimaexperten eine aussergewöhnlich frühe und intensive Hitzewelle mit zahlreichen Temperaturrekorden.

Keystone-SDA

10.06.2026, 04:19

10.06.2026, 08:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Mai 2026 war weltweit der zweitwärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen.
  • In Europa wurden zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen, insbesondere in Frankreich, Grossbritannien, Irland und Portugal.
  • Klimaexperten sehen darin einen weiteren Hinweis auf die zunehmende Häufigkeit früher und intensiver Hitzewellen.
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Der Mai 2026 war nach einem Bericht von Klimaexperten weltweit der zweitwärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Klimaextreme sorgten europaweit für Rekorde.

In ganz Europa sei der Monat geprägt gewesen vom raschen Übergang von unterdurchschnittlichen Temperaturen zu einer der intensivsten Hitzewellen, die jemals so früh im Jahr in Westeuropa beobachtet worden seien, teilte der Klimadienst des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit, der vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) betrieben wird.

Die Hitzewelle habe dazu geführt, dass zahlreiche Temperaturrekorde für den Mai gebrochen worden seien. Dabei hätten Frankreich, Grossbritannien, Irland und Portugal besonders unter den extremen Bedingungen glitten. So bemerkenswert dieses Ereignis auch sei, so passe es doch zur raschen Erwärmung Europas und dem langfristigen Trend zu häufigeren, intensiveren und früher auftretenden Hitzewellen, hiess es.

Kontraste auch bei Trocken- und Feuchtigkeitsbedingungen

Auch bei den Trocken- und Feuchtigkeitsbedingungen gab es den Experten zufolge einen Kontrast: Im Mai herrschten demnach in weiten Teilen West-, Mittel- und Osteuropas – einschliesslich Italien und Spanien – überdurchschnittlich trockene Bedingungen. Umgekehrt sei es in der Türkei, Bulgarien und Moldawien zu starken Überschwemmungen gekommen.

Im Mai 2026 habe sich die aussergewöhnliche globale Erwärmung fortgesetzt – «mit Temperaturen in der Atmosphäre und im Ozean, die fast Rekordwerte erreichten», sagte ECMWF-Expertin Samantha Burgess. «In Europa zeigt eine ungewöhnlich frühe und intensive Hitzewelle, wie schnell Klimaextreme zur neuen Normalität und nicht mehr zur Ausnahme werden.»

Aussergewöhnlich hohe Meeresoberflächentemperaturen

Die Experten verwiesen darauf, dass im Mai 2026 im tropischen Pazifik aussergewöhnlich hohe Meeresoberflächentemperaturen gemessen worden seien, da sich der äquatoriale Pazifik weiter in Richtung El-Niño-Bedingungen entwickle. Die werden sich den Angaben zufolge voraussichtlich in den kommenden Monaten einstellen – ein Phänomen, das weltweit zu extremen Wetterereignissen führen dürfte.

Ausserhalb Europas gehörten im Mai 2026 dem Bericht zufolge der Norden und Südosten Nordamerikas, Regionen Asiens nördlich des indischen Subkontinents und in Westchina sowie Teile Brasiliens, des südlichen Afrikas und weite Teile Australiens zu den überdurchschnittlich feuchten Gebieten.

Im Gegensatz dazu hätten in den zentralen Vereinigten Staaten, weiten Teilen Zentralasiens, Madagaskar, im Südwesten Australiens und in weiten Teilen Südamerikas unterdurchschnittlich trockene Bedingungen geherrscht.

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