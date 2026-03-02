Maja Riniker hat sich von ihrem Ehemann getrennt. sda

Kurz vor Beginn der Frühlingssession geben FDP-Nationalrätin Maja Riniker und ihr Ehemann ihre Trennung bekannt. Das Paar war über zwei Jahrzehnte verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FDP-Nationalrätin Maja Riniker und ihr Mann Florian haben sich nach 21 Ehejahren getrennt.

Die beiden betonen, die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen und bitten um Respekt für ihre Kinder.

Riniker war 2025 Nationalratspräsidentin und zählt zu den prägenden Figuren der Bundespolitik. Mehr anzeigen

Wenige Tage vor dem Start der Frühlingssession in Bern machen Maja Riniker und ihr Ehemann Florian ihre Trennung öffentlich. In einer kurzen persönlichen Mitteilung heisst es, man habe sich «in gegenseitigem Einvernehmen getrennt».

Weiter schreiben sie: «Wir sind dankbar für die 21 Jahre gemeinsamer Ehe. Unsere Familie verbindet uns weiterhin.»

Zuerst berichtete die «Aargauer Zeitung» über die Trennung.

Bitte um Privatsphäre

Weitere Details wollen die beiden nicht bekannt geben. «Die Gründe unserer Trennung sind Privatsache», halten sie fest und bitten ausdrücklich um Respekt für ihre drei Kinder und die Angehörigen.

Die Familie lebte in Suhr im Kanton Aargau. Florian Riniker ist als Magen-Darm-Spezialist tätig, Maja Riniker sitzt seit 2019 für die FDP im Nationalrat. 2025 amtete sie als Nationalratspräsidentin und war damit formell «höchste Schweizerin».

Letzter gemeinsamer Auftritt im November

Noch vor wenigen Wochen traten die beiden gemeinsam öffentlich auf. Beim 150-Jahr-Jubiläum der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden zeigten sie sich zusammen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Pfadi-Umfeld, wie Riniker früher in Interviews erzählte. Aus der Bekanntschaft wurde eine Ehe, die nun nach über zwei Jahrzehnten endet.