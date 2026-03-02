Wenige Tage vor dem Start der Frühlingssession in Bern machen Maja Riniker und ihr Ehemann Florian ihre Trennung öffentlich. In einer kurzen persönlichen Mitteilung heisst es, man habe sich «in gegenseitigem Einvernehmen getrennt».
Weiter schreiben sie: «Wir sind dankbar für die 21 Jahre gemeinsamer Ehe. Unsere Familie verbindet uns weiterhin.»
Weitere Details wollen die beiden nicht bekannt geben. «Die Gründe unserer Trennung sind Privatsache», halten sie fest und bitten ausdrücklich um Respekt für ihre drei Kinder und die Angehörigen.
Die Familie lebte in Suhr im Kanton Aargau. Florian Riniker ist als Magen-Darm-Spezialist tätig, Maja Riniker sitzt seit 2019 für die FDP im Nationalrat. 2025 amtete sie als Nationalratspräsidentin und war damit formell «höchste Schweizerin».
Letzter gemeinsamer Auftritt im November
Noch vor wenigen Wochen traten die beiden gemeinsam öffentlich auf. Beim 150-Jahr-Jubiläum der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden zeigten sie sich zusammen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Pfadi-Umfeld, wie Riniker früher in Interviews erzählte. Aus der Bekanntschaft wurde eine Ehe, die nun nach über zwei Jahrzehnten endet.