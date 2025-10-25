Podcasts sind mittlerweile ein treuer Begleiter im Alltag. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Podcasts sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jetzt erobern sie auch die grossen Bühnen: Formate wie «Zivadiliring» oder «Mord auf Ex» füllen Hallen und machen ihre Hosts zu Stars. Was steckt dahinter?

Egal ob beim Kochen, auf dem Arbeitsweg oder im Fitnessstudio – Podcasts sind in der Schweiz längst ein fester Bestandteil des Alltags. Laut der repräsentativen Studie «Digimonitor 2024» hören inzwischen rund vier Millionen Menschen im Land zumindest gelegentlich Podcasts. Das entspricht fast zwei Dritteln der Bevölkerung. Noch vor zwei Jahren waren es lediglich 2,6 Millionen.

Podcasts werden längst nicht mehr nur gehört, sondern auch gesehen – und das auf immer grösseren Bühnen. Ob im Kaufleuten, im Volkshaus oder gar im Zürcher Hallenstadion, der grössten Konzerthalle der Schweiz: Hier treten inzwischen Podcasterinnen und Podcaster live auf. Am 26. Oktober steht «Zivadiliring» als erster Schweizer Podcast vor ausverkauftem Haus auf der Bühne, im Januar folgt der deutsche True-Crime-Hit «Mord auf Ex».

Doch warum sind Podcasts eigentlich so beliebt?

Zwischen Hörer*in und Erzähler*in entsteht Freundschaft

«Die Frage ist leider gar nicht so einfach», sagt Cheyenne Mackay, stellvertretende Geschäftsführerin und Head Of Content bei der Podcastschmiede in Winterthur. «Bei den erfolgreichen Live-Podcasts geht es fest um persönliche Beziehungen. Man baut eine Bindung zu den Menschen auf und sie werden fast zu Popstars», erklärt sie weiter.

Formate wie «Zivadiliring» oder «Mord auf Ex» leben von dieser Nähe. «Sie sind sehr persönlich, und man hat das Gefühl, man begleitet jemanden. Das schafft eine Art Freundschaft», so Mackay weiter. Da Podcasts meist über Kopfhörer konsumiert werden, entsteht durch die Stimme direkt im Ohr eine physische Nähe, die Intimität schafft. Man nennt dies Phänomen «parasoziale Beziehung».

Cheyenne Mackay von der Podcastschmiede. zVg

Bei Popstars sei dies anders: «Man hört Musik und hat nicht einen persönlichen Einblick in ihr Leben», erklärt sie weiter. Man fühle sich durch Podcasts weniger allein, da sie Themen aufgreifen, die einen selbst beschäftigten.

Weltweit existieren rund viereinhalb Millionen Podcasts. Laut Mackay sind rund zwei Millionen davon auf Englisch und etwa 100'000 auf Deutsch. Wie viele es allein in der Schweiz sind, ist unklar – genaue Zahlen fehlen. Klar ist jedoch: Das Format hat sich fest etabliert.

«Für jedes ‹Special Interest› gibt es einen Podcast»

«Podcast ist eine Demokratisierung von Audioformaten», sagt Mackay. Für Radio habe man Studios gebracht und eine Technologie, die nicht allen zugänglich war. Podcasts hingegen könne jede Person machen, «aber nicht alle sind kommerziell erfolgreich oder erreichen eine grosse Anzahl von Menschen».» So sei es auch bei der Musik.

Hier würde sich dann auch die «Spreu vom Weizen trennen», so Mackay. Als Beispiel nennt sie die Formate «Thronfolge» und «Zivadiliring»: «Sie haben das Gespür und das Handwerk dazu. Die Leute von der ‹Thronfolge› sind professionelle Moderatorinnen. Sie wissen, wie man in einem Gespräch Spannung aufbaut und es dynamisch wird.»

Podcasts ermöglichen zudem, sich in Themen zu vertiefen und in Nischen einzutauchen: «Für jedes ‹Special Interest› gibt es einen Podcast. Das macht das Format spannend und zugänglich.»

Podcasts zeigen auf, wie eine Recherche entstanden ist

Doch was macht Podcasts so erfolgreich? «Eine Sache ist sicher die Art von Storytelling», erklärt Mackay. Während klassischer Journalismus objektiv und faktenbasiert sei, ist die Recherche im Podcast oft auch Teil der Geschichte. Dies ist besonders bei Storytelling-Podcasts der Fall: «Sie nehmen einen mit in die Recherche. In der Zeitung lese ich über das Ergebnis, beim Podcast bekomme ich mit, wenn etwas nicht funktioniert oder wie man eine Recherche macht.»

Studien zeigen, dass Journalismus glaubwürdiger wirkt, wenn klar wird, wie Informationen entstehen. Wer versteht, wie Reporterinnen und Reporter vorgehen, hat mehr Vertrauen in ihre Arbeit. «Der Weg stärkt die Verbundenheit», so Mackay. Besonders dann, wenn auch Fehler, falsche Fährten oder aufwendige Nachfragen transparent werden.

@mordaufex Alles beginnt mit einer Nachricht auf Instagram, die wir von Melli bekommen. Sie erzählt von einer Frau, die ihrer Meinung nach unschuldig im Gefängnis sitzt – wegen Stalkings. Eins ist klar: Wir wollen Melli persönlich treffen und mehr erfahren. Denn wie kann es sein, dass das Stalking weitergeht, obwohl die angebliche Täterin hinter Gittern ist? Mehr dazu hört ihr in der ersten Folge des neuen Podcasts "Die Jägerin" – überall, wo’s Podcasts gibt! *In diesem Podcast haben wir alle Namen von potentiellen Tätern, Betroffenen und Zeugen abgeändert.#mordaufex #diejaegerin ♬ Originalton - MordaufEx - MordaufEx

Die Altersgruppe unter 30 Jahren hört am häufigsten Podcasts; doch auch bei den bis zu 50-Jährigen ist die Nutzung hoch. Ab 50 wird das Audioformat schliesslich weniger gehört. Ein Grund dafür dürfte der Zugang zu digitalen Plattformen sein. «Diese Altersgruppe ist noch nicht so digitalisiert und kennt sich mit den digitalen Angeboten weniger aus, was den Zugang zu Podcasts komplizierter macht», so Mackay.

Diese unterschiedlichen Nutzungsmuster zeigen sich auch bei den einzelnen Plattformen: Auf Apple gäbe es vor allem «ältere» Nutzerinnen, solche über 30 und 40 Jahren. «Dort dominieren informative Formate», so Mackay. Spotify hingegen hat jüngere Nutzerinnen, vor allem solche unter 30. «Hier sind Personality-Formate wie Shows, Talks und True-Crime beliebt.»

Das verdeutlicht auch die Auswertung von 2024: Auf Spotify führte «Beziehungskosmos» die Liste der meistgehörten Podcasts an, gefolgt von «Gemischtes Hack» auf Platz zwei und «Zivadiliring» auf Platz drei. Die Ränge vier und fünf gingen an «Hobbylos» und «Zeit Verbrechen». Eine schweizspezifische Auswertung von Apple Music liegt hingegen nicht vor – lediglich die aktuellen «Top Charts». Auf Platz eins ist «Echo der Zeit», auf dem zweiten Platz «Zivadiliring» und den dritten Platz belegt «Podcast am Pistenrand».Ebenso fehlen offizielle Zahlen dazu, welche Podcast-Genres hierzulande besonders beliebt sind.

«Aus Podcasts können Bühnenformate entstehen»

Doch sind Podcasts nur ein Trend – oder ein fester Bestandteil in der Medienlandschaft? In der Mediennutzung belegen Podcasts weltweit den Platz fünf – nach YouTube, Fernsehen, digitalen News und Musikstreaming. «Podcast ist nicht ein Trend, sondern einfach eine zusätzliche Medienform, die es gibt, die man einfach auch konsumiert. Fast alle Medienhäuser bieten dieses Angebot an», so Mackay.

Spannend sei jedoch, dass sich um Podcasts inzwischen eine eigene «Fandom» bilde. Die Live-Shows zeigen, dass Podcasts eine neue Form von Popkultur geworden sind. «Als Podcaster*in hat man die Möglichkeit, eine Art Influencer*in oder Popstar zu werden», sagt Mackay.

«Ich finde es wirklich beachtlich, dass ‹Zivadiliring› geschafft hat, ein Hallenstadion auszuverkaufen», sagt Mackay. Zumal der Podcast auf Schweizerdeutsch erscheint – schätzungsweise 4,9 Millionen Menschen sprechen die Sprache. Formate wie «Mord auf Ex», die auf Hochdeutsch produziert werden, erreichen hingegen ein deutlich breiteres Publikum.

Bei Live-Podcasts gehe es heute längst nicht mehr nur ums Gespräch, sondern um das Erlebnis, erklärt Mackay. Licht, Musik und visuelle Effekte machten daraus ganze Shows. «Aus erfolgreichen Podcasts können Bühnenformate entstehen» – und das Publikum folge diesem Trend mit grossem Interesse.