«Man behandelt nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie»

Brandopfer müssen oft lange Behandlungen und Heilungsphasen durchmachen. KEYSTONE

Viele der Verletzten nach dem Brand in Crans-Montana sind minderjährig. Für sie beginnt eine lange Phase der Heilung – körperlich und psychisch. Eine Berner Kinderchirurgin erklärt, was das konkret bedeutet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden viele Minderjährige schwer verletzt.

Brandwunden und Rauchvergiftungen können für sie besonders gefährlich und langwierig in der Behandlung sein.

Laut Kinderchirurgin Cordula Scherer erfordern solche Verletzungen spezialisierte, oft jahrelange Therapien inklusive Operationen, Narbenpflege und psychologischer Unterstützung für die ganze Familie.

Besonders kritisch sind tiefe, grossflächige Verbrennungen und Rauchgasinhalationen. Mehr anzeigen

Das Unglück von Crans-Montana forderte 40 Leben. 116 Personen wurden verletzt, teilweise schwer. Unter den Verletzten sind aber nicht nur Erwachsene, wie es der Unfallort, eine Bar, vermuten lassen würde. Die Hälfte der Verletzten ist minderjährig.

Das Unglück stellt nun sie, aber auch ihre Angehörigen und die behandelnden Kliniken vor eine Odyssee von Behandlungen, Schmerzen und emotionalem Druck. Cordula Scherer ist Oberärztin an der Universitätsklinik Bern, ist spezialisiert auf Kinderchirurgie und weiss genau, was jetzt auf die jungen Patient*innen zukommt. blue News hat ihr die wichtigsten Fragen zu Verbrennungen bei Minderjährigen gestellt.

Was sind die häufigsten Arten von Brand- und Verbrennungsverletzungen bei Minderjährigen?

«Bei Kindern sehen wir vorwiegend Verbrühungen durch heisse Flüssigkeiten wie Tee, Suppe oder Badewasser sowie Kontaktverbrennungen, zum Beispiel durch Herdplatten, die Ofentür oder das Bügeleisen», erklärt die Oberärztin. Daneben kämen auch Flammenverletzungen durch Kerzen, Cheminée, Grill, oder Feuerwerk vor, sowie Stromverletzungen durch Steckdosen oder Kabel. Seltener seien chemische Verätzungen.

Diese Unfälle könnten häufig durch Prävention vermieden werden, so Scherer. Da liege die Verantwortung nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Herstellern. Kabel an Wasserkochern könnten zum Beispiel so kurz sein, dass sie nicht von der Arbeitsplatte gezogen werden können. «Abschaltautomatiken können bei kurzfristigem Nichtgebrauch die Temperatur und damit das Verletzungsrisiko verringern», erklärt Scherer.

Im Ernstfall ist die richtige Reaktion entscheidend: Abziehen der Wäsche und kurzfristiges Kühlen mit Wasser in Zimmertemperatur. Bei Kindern ist dabei besonders wichtig, Unterkühlung zu vermeiden.

Wie werden Brandverletzungen behandelt?

Im Fall Crans-Montana weisen die Opfer Verletzungen und Wunden durch Flammen auf. «Solche Verletzungen zu behandeln, gestaltet sich als langwierig und schmerzhaft», so die Expertin. «Die Behandlung richtet sich nach Tiefe, Ausdehnung und Lokalisation der thermischen Verletzung.»

Wichtig sei, dass die Verletzungen bei Minderjährigen in kinderchirurgisch spezialisierten Kliniken durchgeführt werden. «Der Chirurg kann dann auch entscheiden, ob die Verletzung im Zentrum versorgt werden muss.» Das Problem: Menschen, die noch wachsen, müssen anders behandelt werden, als Personen, die ausgewachsen sind.

Die medizinischen Massnahmen im Überblick Schmerzbehandlung (altersgerecht, oft engmaschig angepasst)

Wundversorgung mit modernen Verbänden, gegebenenfalls Reinigung/Abtragen von geschädigtem Gewebe

sorgfältige Verlaufskontrollen

Operationen zur Entfernung von abgestorbenem Gewebe und, wenn nötig, Deckung des Hautdefektes. Zum Beispiel Hauttransplantationen mit eigener Haut und bei tieferen Verletzungen mit temporären Massnahmen, bis zur Deckung mit der Eigenhaut, die an einer gesunden Stelle des Körpers entnommen wird. Bei Kindern ist dies meistens der behaarte Kopf.

Frühzeitige Physio- oder Ergotherapie, um Beweglichkeit zu erhalten.

Narbenbehandlung (z. B. Silikonauflagen, Kompressionsversorgung) Mehr anzeigen

Warum ist die Behandlung so anspruchsvoll?

Bei jungen Patient*innen sei die Behandlung besonders intensiv, so die Ärztin. «Verbandswechsel werden in der Regel in einer Kurznarkose durchgeführt und erfordern deutlich mehr Personal als bei erwachsenen Patienten.» Jede Behandlungsphase habe ihre besonderen Belastungen. In der Heilungsphase seien Juckreiz und Schlafprobleme nicht selten. Zudem ist eine Behandlung zeitaufwendig. Die Oberärztin sagt: «Thermische Verletzungen bedürfen einer langen Behandlungsdauer und spezifischer Therapie. Das kann je nach Schwere der Verletzung über Jahre gehen.»

Dazu kommt: «Bei einer thermischen Verletzung von Kindern behandelt man nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie. Eltern leiden häufig sehr und machen sich schwere Vorwürfe.» In der Regel sei psychologische Unterstützung notwendig. Die Berichterstattung nach dem Unglück von Crans-Montana zeigt, wie Angehörige der Brandopfer leiden.

Gibt es verschiedene Brandverletzungen?

Ja, sagt Scherer. Je nach Brandart seien die Verletzungen unterschiedlich. «Verbrühungen betreffen häufig grössere Hautflächen und zeigen ein gemischtes Bild in der Ausdehnung in die Tiefe, da die Kontaktzeiten unterschiedlich sein können.» Flammen- und Brennstoffunfälle würden zu tieferen Verbrennungen führen und können mit Rauchgas verbunden sein. Und Stromverletzungen seien tückisch, weil die Haut manchmal relativ ‹harmlos› aussehe, im Gewebe darunter aber relevante Schäden entstehen können.

Verbrennungen nach Graden 1. Grad (Epidermis): Betrifft nur die Oberhaut. Symptome: Rötung, Schwellung, Schmerzen (wie Sonnenbrand), keine Blasen. Heilung: Folgenlos in wenigen Tagen.

2. Grad (Epidermis & Dermis): Unterscheidung in oberflächlich (2a) und tief (2b).

2a (oberflächlich): Rote Haut, Blasenbildung, sehr schmerzhaft, nässender Wundgrund. Heilung in ca. 2 Wochen ohne Narben.

2b (tief): Blasser/weisslicher Wundgrund, weniger Schmerzen (Nerven geschädigt), Blasen. Heilung dauert Wochen (4-9), Narbenbildung wahrscheinlich.

3. Grad (Subkutis): Alle Hautschichten zerstört (Epidermis bis Subkutis). Symptome: Haut ist weiss, trocken, lederartig oder schwarz, kaum/keine Schmerzen. Behandlung: Heilt nicht von selbst, Hauttransplantation meist notwendig.

4. Grad (Muskeln/Knochen): Tiefste Verbrennung mit Zerstörung tieferer Strukturen. Symptome: Verkohlung, betrifft Muskeln, Sehnen, Gelenke, Knochen. Behandlung: Notfall, immer operativ (oft Amputation oder komplexe Rekonstruktion). Mehr anzeigen

Welche Verbrennungsart ist am gefährlichsten?

Gewisse Verbrennungen sind für den Menschen gefährlicher als andere, so Scherer. «Besonders gefährlich für Kinder sind Verbrennungen mit Atemwegsbeteiligung, also Rauchgasinhalation, sowie grossflächige und tiefe Verbrennungen.» Der Brand in Crans-Montana ist damit der «worst case». Kinder würden zudem schneller Flüssigkeit und Wärme verlieren. «Das Risiko für schwere Komplikationen steigt», so Scherer.

Was bedeuten die Verletzungen für den Rest des Lebens?

«Auch nach einer erfolgreichen Behandlung einer Brandverletzung steht man teilweise nicht gleich wieder in einem uneingeschränkten Leben», erklärt die Ärztin. Die möglichen Folgen sind: Bewegungseinschränkungen, vor allem an den Gelenken, reduzierte Belastbarkeit, empfindliche und trockene Haut, Juckreiz, Spannungsgefühl, Narben und deren erforderliche Pflege und Therapie. «Das kann je nach Schwere der Verletzung über Jahre gehen», so die Oberärztin.