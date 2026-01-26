«Man muss dem Geld folgen» – so verdrängt Zürich seine Mieter

Protestierende in Zürich fordern bezahlbaren Wohnraum und ein Ende der Verdrängung durch Neubauten und steigende Mieten. Bild: Screenshot SRF

Zürich wächst – doch für viele wird kein Platz mehr bleiben. Abrissbirnen, steigende Mieten und Verdrängung treffen tausende Menschen mitten in ihrem Zuhause. Eine SRF-Dokumentation über Innenverdichtung, Rendite und die Frage, wem die Stadt gehört.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zürich leidet unter extremer Wohnungsnot, mit einer Leerwohnungsziffer von nur 0,1 Prozent.

Ersatzneubauten im Namen der Innenverdichtung führen in Siedlungen wie dem Letzigarten zu massenhafter Verdrängung langjähriger Mietender.

Während Investoren profitieren, werden einkommensschwächere Haushalte aus der Stadt gedrängt. Mehr anzeigen

Nirgends in der Schweiz ist die Wohnungsnot akuter als in der Stadt Zürich. Mit einer Leerwohnungsziffer von 0,1 Prozent im Stadtgebiet ist der Markt praktisch ausgetrocknet. Und aus dem Grundbedürfnis Wohnen wird fleissig Kapital geschlagen: Leerkündigungen, Ersatzneubauten und Verdrängung von Langzeitmietenden sind die Folgen.

Über 6100 Mieterinnen und Mieter wurden in der Stadt Zürich laut einer Studie der ETH zwischen 2013 und 2022 verdrängt, allein 900 Personen im Quartier Zürich-Altstetten, mehr als in keinem anderen Stadtteil. Die Häuser werden abgerissen, um Neubauten Platz zu machen. Eine SRF-Dokumentation zeigt Missstände auf und beleuchtet die Hintergründe.

Julia Schramm hat noch ein Jahr Zeit, bis ihr Haus der Abrissbirne zum Opfer fällt. Im Moment zahlt die Marketingberaterin für ihre 2,5-Zimmer-Wohnung 1490 Franken Miete, doch ein Mietsprung ist abzusehen. «Ich werde mir eine dieser Neubau-Wohnungen, die hier entstehen, mit Sicherheit nicht mehr leisten können.» Eine Verdoppelung des Mietpreises ist durchaus vorstellbar, zeigen ähnliche Projekte in der Nachbarschaft.

Julia Schramm muss aus ihrer Wohnung in Zürich-Altstetten ausziehen, in der sie seit zehn Jahren wohnt. Für die 38-Jährige eine belastende Situation. Bild: Screenshot SRF

Gentrifizierung ändert den Stadtteil-Charakter

Warum aber werden so viele alte Häuser durch neue ersetzt? Das Zauberwort heisst «Innenverdichtung». Die Stadt soll sich nicht weiter ins Umland ausbreiten, sondern möglichst kompakt gehalten werden. Es soll nur noch dort gebaut werden, wo schon Häuser stehen. Zersiedelung wird so zwar vermieden, an die sozialen Folgen aber hat offenbar niemand gedacht.

Die neuen Mietenden in Ersatzneubauten haben laut der ETH-Studie ein Haushaltseinkommen, das im Durchschnitt rund 3200 Franken oder 70 Prozent über dem der verdrängten Mietklientel liegt. «Gentrifizierung» nennen Raumplanende diesen Prozess.

«Immer wenn zu wenig gebaut wird, ist die Immobilienindustrie schuld», beschwert sich Balz Halter, Verwaltungsratspräsident der Halter Gruppe, die in Zürich-Altstetten zahlreiche Bestandsbauten abreissen lässt. Bild: Screenshot SRF

Julia Schramms Vermieterin ist die Halter AG. Die Erben von Bauunternehmer Wilhelm Halter besitzen mehrere dutzend Liegenschaften in Altstetten. Balz Halter, Verwaltungsratspräsident der Halter Gruppe, weist darauf hin, dass durch Abriss und Neubau deutlich mehr Wohnraum entstehe, als durch eine Aufstockung auf die Bestandsgebäude möglich gewesen wäre. Und mehr Rendite sei auch drin, gibt er auf Nachfrage der Filmemacherin zu.

Renditegier frisst Anstand

«Wenn man verstehen will, warum etwas passiert, ist es immer ratsam dem Geld zu folgen», sagt Nationalrätin Jacqueline Badran (SP/ZH) im Film. Das gelte insbesondere, wenn es um Immobilien gehe, denn da gehe es um viel, viel, viel Geld.

Das Problem sei die Privatisierung des Bodens, führt Gabriela Debrunner, Assistenzprofessorin Planen und Wohnen an der Uni Lausanne, weiter aus. «Boden hat einen Marktwert. Wer Baugrund besitz oder erwerben kann, hat Glück, die anderen eben nicht. Das führt zu einem extremen Ungleichgewicht, das wir als Gesellschaft eigentlich nicht wollen.»

Gabriela Debrunner, Assistenzprofessorin Planen und Wohnen an der Uni Lausanne: «Wasser gehört in der Schweiz allen, der Boden nicht. Das ist ein Problem.» Bild: Screenshot SRF

Der Letzigarten ist nicht die einzige Siedlung in Halterschem Besitz, deren Mietende die Kündigung erhalten haben. Weitere Ersatzneubauten sollen entstehen, möglichst viel Rendite aus den Objekten herausgeholt werden. Balz Halter stellt klar: «Wir sind nicht der Staat, wir sind nicht da, um Sozialleistungen zu erbringen.»

Julia Schramm hat inzwischen eine Wohnung in Schlieren gefunden, rund 100 Quadratmeter für 2500 Franken. Das sei zwar schon eher Agglo und nicht mehr richtig Stadt, aber dafür mit Garten und Terrasse. «Das ist mehr als ich mir gewünscht habe», freut sie sich. In Schlieren sind die Bodenpreise nur halb so teuer wie in Zürich Stadt.