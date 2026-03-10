Alterszentrum wird umgebaut – Senioren fühlen sich betrogen

Das Tertianum in St. Gallen soll umgebaut werden. Das stosst den Bewohner*innen sauer auf. tertianum.ch

Aus grosszügigen Apartments mit Küche sollen Pflegezimmer werden: Der geplante Umbau der Seniorenresidenz Tertianum Am Apidertor in St. Gallen sorgt bei Bewohnerinnen und Bewohnern für Frust und Verunsicherung.

Die Seniorenresidenz Tertianum Am Apidertor in St. Gallen wird umfassend umgebaut: Aus bisherigen Apartments mit Küchen sollen 64 klassische Pflegezimmer entstehen.

Mehrere Bewohner fühlen sich überrumpelt und kritisieren den Verlust von Selbstständigkeit, etwa durch den Wegfall eigener Küchen und Kellerabteile trotz monatlicher Kosten von rund 6000 Franken.

Die Heimleitung verteidigt den Umbau mit wirtschaftlichen Gründen und dem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen, während Experten warnen, dass dadurch selbstständiges Wohnen im Alter weiter verdrängt werden könnte.

Der Umbau im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Am Spisertor sorgt bei mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern für Unmut. Elly Smith (Name geändert) zog einst von ihrer Villa am Rosenberg in ein Apartment mit Blick auf die St. Galler Altstadt, um ihren Lebensabend «privilegiert und selbstbestimmt» zu verbringen, berichtet das «Tagblatt». Viel Besitz habe sie aufgegeben, nur wenige Möbel und eine Pfanne behalten. «Ich brauche diese Privacy», sagt die pensionierte Dame.

Doch seit Anfang 2025 gehört die frühere Kursana-Residenz zur Tertianum-Gruppe, der mit rund 140 Häusern und über 7000 Angestellten grössten privaten Altersheimbetreiberin der Schweiz. Bei der Übernahme sei versichert worden, es werde sich «nicht viel ändern». Heute empfindet Smith das Gegenteil: Das Haus wird umfassend umgebaut, aus 56 Apartments und acht Pflegezimmern sollen 64 Pflegezimmer entstehen.

«Das wird gegenstandslos, wenn sie meine Küche entfernen»

Besonders schmerzt die Bewohner die geplante Entfernung der Küchen. Smith kauft gerne in der Globus-Delicatessa ein und empfängt Gäste im eigenen Apartment. «Das wird gegenstandslos, wenn sie meine Küche entfernen. Das ist etwas, was man mir aus meinem persönlichen Bereich nimmt», heisst es gegenüber dem «Tagblatt». Künftig müsse sie Gäste ins Restaurant einladen. Auch Kellerabteile sollen verschwinden – für Smith unverständlich: «Jeden Monat 6000 Franken zahlen, ohne Keller – das ist hirnrissig.»

Die Änderungen betreffen auch den Alltag der Bewohner. Während früher nur das Mittagessen im Preis enthalten war, umfasst die Pauschale inzwischen alle drei Mahlzeiten. Für Smith fördert das Passivität: «Je mehr man den Menschen von ihrer Selbstständigkeit nimmt, desto weniger müssen sie selber denken.» Manche Bewohner fühlen sich überrumpelt. Auch der 90-jährige Max Koller, der erst vor wenigen Monaten eingezogen ist, spricht von einem Schock: «Dabei bin ich trotz meiner 90 Jahre noch recht rüstig.»

Einige ziehen wieder aus

Die Heimleitung weist die Kritik zurück. Geschäftsleiterin Anna Good erklärt, das Haus sei ein Pflegezentrum für Menschen mit Unterstützungsbedarf. «Unser Haus ist für Menschen da, die Unterstützung brauchen», sagt sie gegenüber dem «Tagblatt». Küchen seien aus Sicherheitsgründen nicht mehr vorgesehen, zudem sei Vollpension seit Jahren Standard. «Hier kocht niemand», sagt Good. Gemeinsame Mahlzeiten hätten auch eine soziale Funktion und brächten die Bewohner aus ihren Zimmern.

Pflegeexpertin und Stadtparlamentarierin Andrea Hornstein sieht die Entwicklung differenziert. Eine Modernisierung sei nachvollziehbar, doch das Verschwinden von Alterswohnungen und Küchen bedauert sie. «Kochen ist gut fürs Gehirn und fördert die Selbstständigkeit.» Sicherheitsprobleme liessen sich technisch lösen, etwa mit Induktionsherden. Sonst vermittle man älteren Menschen: «Man traut es euch nicht mehr zu.»

Der Umbau dauert rund anderthalb Jahre, währenddessen müssen die Bewohner zweimal intern umziehen. Max Koller hat bereits entschieden: Er zieht im April wieder aus. «Das hier ist nicht das Richtige für mich», sagt er enttäuscht. Elly Smith hingegen zögert noch. Ihre kleine Pfanne hat sie jedenfalls noch nicht weggeworfen.